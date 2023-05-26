T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/25978 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/25978 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 0 Ada, 5781 Parsel, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm

GAYRİ MENKULÜN HALİ HAZIR DURUMU

Sayın İcra Müdürlüğü tarafından tarafımıza tevdii edilen , dosyada bulunan değer tespitine konu olan taşınmaz : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Yıldıray Sok No:49 adresinde mevcut tapunun ? 5781 parsel sayılı 170,00 m2 alanlı arsa üzerinde BK*ZK*NK oluşan B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire zemin kat 2 nolu dairedir. Mimari Projeye göre Daire : 2 oda 1 kiler, 1 salon mutfak, hol, antre, banyo ,balkon ve wc den müteşekkil olup yerinde yapılan incelemede kiler oda olarak kullanıldığından 3 oda 1 salon şeklindedir. Dairenin oda ve salon taban alanları, hol, antre laminant parke, ara ıslak (mutfak banyo, wc ) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı, kartonpiyerli elektriği , suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli , mutfak dolapları mobilya tezgahı granit duvarları fayans , banyosu klozetli lavabolu , duşakabinli , duvarları fayans , iç doğramaları amerikan kapı , dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari Projeye göre dairenin net -83 m2 brüt-96 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Dairenin bakımlı ve iyi bir konumda olduğu görülmüştür.

Adresi : İnönü Mahallesi, Yıldıray Sok No:49 2 Nolu Dairedir. Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 170 m2

Arsa Payı : 38/170

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bila tarih ve E-33067842-754-342122 sayılı yazısında “Söz konusu parsel, 22.06.2005-28.03.2018 —22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli /1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesi hükümlerine haiz, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) Konut Alanında kısmen de Yolda kalmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır, yönetim planı ve ipotek mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.