T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/24916 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24916 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Fatih Mah. 1444 ada 21 parsel sayılı A Blok 2. Kat 3 nolu MESKEN; onaylı mimari projesinde, binanın 2. normal katında, Net:75 m² (Brüt:88 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Binanın, Turan Emeksiz Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, 3 cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no’su;3’tür. Marmara Denizini gören konumdadır.

Yüzölçümü : 386,54 m2

Arsa Payı : 38/384

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Fatih Mah. 1444 ada 21 parsel sayılı A Blok 4. Kat 5 nolu MESKEN; A Blok-5 no’lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın 4. normal katında, Net:75 m² (Brüt:88 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Binanın, Turan Emeksiz Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, 3 cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no’su;5’dir. Marmara Denizini gören konumdadır.Konu taşınmazlar, kat, konum ve kullanım alanı olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Yüzölçümü : 386,54 m2

Arsa Payı : 44/384

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Fatih Mah. 1444 ada 21 parsel sayılı, A Blok 3. Kat 4 nolu MESKEN; onaylı mimari projesinde, binanın 3. normal katında, Net:75 m² (Brüt:88 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Binanın, Turan Emeksiz Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, 3 cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no’su;4’tür. Marmara Denizini gören konumdadır

Yüzölçümü : 386,54 m2

Arsa Payı : 38/384

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:09

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Fatih Mah. 1444 ada 21 parsel sayılı, A Blok 1. Kat 2 nolu MESKEN; onaylı mimari projesinde, binanın 1. normal katında, Net:75 m² (Brüt:88 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Binanın, Turan Emeksiz Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, 3 cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no’su;2’dir. Marmara Denizini gören konumdadır.

Yüzölçümü : 386,54 m2

Arsa Payı : 38/384

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Fatih Mah. 1444 ada 21 parsel sayılı A Blok Zemin Kat 1 nolu MESKEN; onaylı mimari projesinde, binanın zemin katında, Net:56 m² (Brüt:67 m²) alanda, oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc hacimlerinden ibarettir. Binanın, Turan Emeksiz Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, 3 cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no’su;1’dir. Bahçe kullanımı mevcuttur. Marmara Denizini gören konumdadır.

Yüzölçümü : 386,54 m2

Arsa Payı : 34/384

Kıymeti : 290.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:51

Tüm Taşınmaz İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazı sında; Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1444 Ada, 21 parsel, iç dış kumsal doğal sit alanında ve plansız alan da kaldığından, ayrıca 6306 Sayılı yasaya göre, Rezerv Yapı Alanı ilan edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanına geçtiğinden imar durumu düzenlenememektedir. Denilmektedir. İmar işlem dosyasın da yapı ruhsa tına rastlanmadığı bildirilmiştir. Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygula ma imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel Doğal Sit alanı ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı içinde yer almaktadır. Bele diye cevabı yazısına göre taşınmaz inşaat sınıfı 3. Sınıftır.

Tüm Taşınmaz Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Turan Emeksiz Sokak, No:10 adresindedir.

Tüm Taşınmazlarda bulunan Takyidat : Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı Beyanı, haciz (Haciz dışındaki şerh tescilde kaldırılmayacaktır.)

Tüm Taşımazların : İç mekânları benzer niteliklidir. Taşınmazların ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Yaşam hacimlerinde zeminler, laminat parke döşemelidir. Islak hacimler ile balkon zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerit mutfak tezgâhı, mdf’li malzemeden imaldir. Banyoda, dolaplı lavabo, klozet, duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, suntalam tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmazlar, mesken olarak kullanılmaktadır. Zemin katındaki 1 no’lu b. b. mesken pencereleri, dışarıdan demir korkulukla korumalıdır.07/06/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.