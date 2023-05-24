İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropolü ve yoğun nüfusa sahip şehirlerinden biridir. İş ve yaşam kalitesi bakımından çekiciliğiyle birlikte, İstanbul'da konut kiralamak bazen zorlu bir süreç olabilir. Ancak, şehrin farklı ilçelerinde farklı fiyat aralıklarında kiralık evler bulunmaktadır.

ANADOLU YAKASI

Pendik, Kartal ve Tuzla gibi Anadolu Yakası'ndaki ilçeler, İstanbul'da daha uygun fiyatlı kiralık evlerin bulunduğu bölgeler arasında yer alır. Bu ilçeler, genellikle daha sakin bir yaşam tarzı sunar ve ulaşım imkanlarıyla da dikkat çeker. Pendik'te 2+1 daireler ortalama 7500-9000 TL arasında değişmektedir.Kartal' da ise 2+1 daireler ortalama 9500-10500 TL arasında bulunmaktadır. Tuzla'da ise fiyatlar 2+1 daireler için 8500-10000 arası kira istenmektedir.

AVRUPA YAKASI

Aynı şekilde, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeler de uygun fiyatlı kiralık evlerin bulunduğu bölgelerdendir. Bu ilçeler, geniş konut projeleri ve altyapı imkanlarıyla dikkat çekerken, daha huzurlu bir yaşam sunar. Bu ilçelerde ortalama kiralar 8500 ile 11000 arasında bulunmaktadır.

Elbette, İstanbul'un diğer ilçelerinde de farklı fiyat aralıklarında kiralık evler bulunabilir. Ancak, bu bölgeler genel olarak daha uygun fiyatlı konut seçeneklerini sunmasıyla bilinir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ