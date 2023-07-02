İstanbullular her an eski günlerin özlemini yaşıyor. İşte o günlerden kalma bir Arabalı vapur fotoğrafı. Ve özlemi anlatan o mesajlar.

”Ahh ömrümü yiyen Kartal , Kartalın arabalı vapur kuyrukları. Yalova’ya gitmek için yarım gün kuyruk beklediğimiz günler. Hadi son bir arabalık yer olsa da kafayı soksak vapura dediğimiz zamanlar. Sıra gelir binersiniz vapura, herkesten derin bir ohh. Mis gibi deniz havası. Arabadan inip yukarı kendini atanlar, ve olmazsa olmaz garsonu bekleyenler. Maksat deniz üzerinde bir keyif çayı. Haydi o günler anısına diyeyim. Yaşandı bitti Bunu neden mi paylaştım dersiniz? Tatil başlıyor dostlar, bir çoğumuz gitti bile.

70 lerde 80 lerde tatil demek arabalı vapur ile Yalova’ya geçip oradan Çınarcık veya Ege demekti bizler için”

Evet öyleydi eski günlerde. Şimdi hem Çınarcık yine yerinde, hem Yalova. Biraz değiştiler elbette..

Ama oraya tatile gitmek artık çok zorlaştı..

Tatilcinin yapısı değişti… Hal böyle olunca da Arabalı Vapur üzerinden o tatil özlemi dile getiriliyor işte…