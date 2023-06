T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2023/31 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 1451 Ada 116 parsel sayılı, 1466,00 m² arsa miktarlı Bahçeli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada; B Giriş, Zemin Kat, 22 nolu, Daire nitelikli ve 3776/190400 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi satılıktır.

İmar Planı : Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 1451 Ada 116 parsel sayılı taşınmazın "11.05.2006 tarihli 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı Ve Plan Notları İle Lejand Tadilleri Planı dahilinde; "Ayrık Nizam, TAKS: 0,35 KAKS:2,07 Yençok: 15 kat, Konut Alanı" şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir.

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)

Ana Taşınmaz Özellikleri ( Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 1451 Ada 116 Parsel)

YAPI RUHSATI: Yeni Yapı Ruhsatı 06.02.2008 tarih ve 000048-08 sayılı olduğu görülmüştür.

MİMARİ PROJE: 13.06.2008 tarih 2007/915307 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Tapu Müdürlüğü Web Portalından dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: 24.07.2009 tarih ve 2009/1250877 nolu Yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. (Veriliş Amacı: Yapı Kullanma İzni /40 Adet Bağımsız Bölüm / Toplam İnşaat Alanı= 4656,00 m² / Yapının Yol Kotu Altı Sayısı: 1 / Yapının Yol Kotu Üstü Sayısı: 10+çatı / Yapının Toplam Kat Sayısı: 11+çatı / Yapı Sınıfı: 4A, betonarme tarzında, olarak düzenlenmiştir.

Onaylı mimari projesine göre; 1.bodrum katta binaya ait depo, kapıcı dairesi, sığınak, otopark ve su deposu, A ve B girişlerinin her biri için zemin + 8 normal katın her birinde ikişer adet daire ve 9+çatı katında ikişer adet dubleks daire bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta binanın B girişi, zemin katından, batı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı alüminyum cam doğramadır. Asansör bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Girişi, Zemin Kat, 22 nolu daire)

Taşınmaz Daire nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol cephede yer almaktadır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 62 m² (brüt 70 m²) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; antre, hol, salon, mutfak, 2 oda, ve 1 banyo+wc bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çeliktir. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir.

Adresi : Kozyatağı Mahallesi, Pamuk Sokak, B Girişi, No: 7/1 D:22 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 70 m2

Arsa Payı : 3776/190400

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:21

--------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:21

--------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.