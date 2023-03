“Art for Jewellery - Inspiration Hub”ın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sanatçı Günseli Kato ve proje ortakları gerçekleştirdi. Mücevherin sadece lüks bir tüketim ürünü değil, aynı zamanda tarih ve kültürümüzün önemli bir parçası olduğunun belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, bu projenin de sektörün markalaşması için çok önemli bir adım olduğunu açıkladı. Mioro, Sina Pırlanta ve Nadir Rafineri katkılarıyla gerçekleşen ve birbirinden değerli sanatçıların konuşmacı olduğu çeşitli panellerin yanı sıra “Art for Jewellery - Inspiration Hub”ta gerçekleşen “Mücevherin Zaman Tüneli" enstalasyonuyla, Türkiye’de bir ilke imza atarak takı ve kuyumculuğun Anadolu’da 12 bin yıl öncesinden beri başlayan medeniyet serüvenindeki hikayesi ziyaretçilere anlatıldı. Aynı zamanda etkinlik alanında yer alan Dirimart’ın sergisi büyük beğeni toplarken, dünyaca tanınan trend tahmin firması WSGN mücevher trendlerini açıkladı.

Mücevher Sektöründe Bir Kültür Sanat Hareketi: “Art for Jewellery - Inspiration Hub”

Projenin mimarlarından Aylin Gözen ve Öznur Yakın bu projenin bir etkinliğin ötesinde mücevher sektöründe başlatılan kültür sanat hareketi olduğunun altını çizdi. Sanatın ilham verici yönüne odaklandıklarını, mücevherlerimizin dünyadaki ve kamuoyundaki izlenimini farklılaştırıp markalaşmasına katkı sağlamayı arzulayarak, sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflediklerini vurguladılar. Projeyi dünyaya taşıyacaklarını da katılımcılarla paylaştılar. Panellerde kültür ve sanat alanında tanınmış isimlerinden konuşmacı Milka Karaağaçlı, David Brough, Prernaa Makhariaa, Seden Ünlü, Mert Ege Köse, Deniz Sağdıç, Altan Türe, İlyas Gençoğlu ve Barış Lek geçmişten günümüze sanat ile mücevherin ilişkisini anlattılar. Etkinliği ziyaret eden simler arasında; Abdullah-Sevnur Tütüncü,Cihan-Çiğdem-Atasay Kamer, Aslı Pehlivanlar, Bilge Kuru, Emil Güzeliş, Polin İpekçi, Berrin Gürdal, Yağmur Kalyoncu, Buket Dereoğlu, Özgür Özgülgün vardı.