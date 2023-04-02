İstanbul İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından mavi renkte aydınlatılan trafik kontrol kulesinin fotoğrafını paylaştı.

Samsunlu, paylaşımında bugünün Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, tüm bireylerin seyahatine destek veriyoruz. Havalimanımızda otistik bireyler ve diğer özel ihtiyaçları olan yolcularımızın seyahat deneyimini iyileştirmek için uyguladığımız çözümleri sürdürüyor ve geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA