T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2020/515 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/515 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 10800 Parsel Sayılı 222,00 M2 Yüz Ölçümlü Tarla Nitelikli Ana Taşınmazda 23/222 Arsa Paylı 1.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu :Güngören Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.01.2023 tarih ve 46/72 sayılı yazısında, “10800 parsel sayılı yerin; 18.02.2005 t.t 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre Konut alanında kalmakta olup ön bahçe mesafesi min. 5 mt. Teşekkül istikameti ,yan bahçe mesafesi: 3mt., arka bahçe mesafesi plan notu H:5 Kat irtifada ikiz nizam yapılaşma şartlarına haizdir.” denilmektedir.

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:Yönetim Planı:28/01/1985

EKLENTİ:Kömürlük Ek 4 No'lu Kömürlük (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 13:45

03/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.