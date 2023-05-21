T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/128 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/128 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu İstanbul İli Güngören İlçesi Osmaniye Mah. Yeni Londra Mekii 800 Ada 234 Parselde kayıtlı 2.594,00 m2 yüzöçümlü 94/5658 Arsa Paylı Zemin Kat 21 Bağımsız Bölüm Numaralı taşınmaz; taşınmazın yer aldığı bina; bodrum, zemin, 4 normal katlı binadır. Binanın. 3.normal katında yer alan 2+1 şeklinde düzenlenmiş daire; salon +antre +2 oda +mutfak + banyo/ wc+ hol + balkondan oluşmakta olup mahallinde yapılan ölçümde kullanım alanının 64.50m2, brüt alanının 87.50 m2 olduğu; salon ve oda zeminleri laminant parke, mutfak, wc ve banyo zeminleri seramik kaplıdır. Salon ve oda duvarları ve tavanlar boyalı,kapılar camlı ahşap kapı, pencere doğramaları ise PVC?dir. Banyo/wc bölümünde duşa kabinsiz klozet ve lavabo, mutfak dolapları ahşap, tezgâh mermer kaplıdır. Isıtma sisteminin kat kaloriferli yakıt ise doğalgazlı olup sıcak su temin şeklinin kombi tarafından sağlanmaktadır. Tadilat ihtiyacı bulunmaktadır.

Adresi : Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. Mete Sk.Nob40-42-44 Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.594,00 m2

Arsa Payı : 94/5658

İmar Durumu :İnşaat tarzı Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Uygulama İmar Planı ve tadilatında Bitişik Nizam, yapı derinliği: 15m, Hmaks: 5 kat, irtifalı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

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