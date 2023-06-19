Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2022/646 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/646 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye mahallesi, 802 ada, 270 parsel, 706,00 m2 yüz ölçümlü, 5/100 Arsa paylı, Bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölüm, Daire nitelikli taşınmazın 3/4 hissesi satışa konudur.

İmar durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2022 tarih E- 59662083-622.03-56588 sayılı İmar Durumu yazısına göre; Güngören İlçesi A. Nafiz Gürman MahallesiSırpsındığı Sokak, No:18 dış kapı, 69/1 pafta 802 ada 270 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre kısmen yol kısmen sağlık alanında kısmen de Ticaret+ Hizmet+ Konut alanında kalmakta olup Ticaret+ Hizmet+ Konut alanında Kalan kısım için KAKS:1,25, Hmax=15,50 irtifada, blok nizam yapılanma şartlarına haizdir. Ayrıca meri plan notlarının 22. maddesinde; A. Nafiz Gürman Mahallesi ve M. Nesih Özmen Mahalleleri ile Tozkoparan Mahallesinin Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları dışında Konut, Yol Boyu Ticaret, Ticaret+ Hizmet+ Konut alanlarında kalıp 18.02.2005 tt'li 1/1000 ölçekli meri bölge planıyla irtifası, taban alanı, inşaat alanı, imar hakkı düşürülen parsellerde meri plan öncesi alınan ruhsat ve/veya iskan belgesindeki yasal haklarına göre uygulama yapılacaktır. Yeni yapılacak binalarda fonksiyon, yapı nizamı ve çekme mesafeleri ruhsat ve/veya iskan belgesindeki müktesep haklar doğrultusunda belirlenecektir. Ön bahçe mesafesinde minimum 1,5 metre altında olmamak kaydıyla mevcut teşekkül istikametine uyulacaktır. Meri bölge planında tanımlanan terklerin yapılması kaydıyla müktesep hakların kullanılabilmesi için yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metreye kadar düşürülebilir." denilmektedir. 2022 646 Talimat Sayfa 2 Dosyasında yapılan incelemede, 04/08/1978 tarih ve 78/3783 sayı ile BK+ZK+2NK+Çekme Katlı yer için yapı kullanma izin belgesi alındığı tespit edilmiştir denilmiştir.

Kıymeti : 1.275.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan Y planı: 07/11/1995 (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 14:45

13/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.