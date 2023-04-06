Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week, 13 Nisan’da başlıyor. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week, 2 gün boyunca 50’nin üzerinde oturuma ev sahipliği yapacak. İstanbul Fişekhane’de gerçekleşecek zirveye uluslararası pek çok katılımcının yanı sıra Azerbaycan ve Romanya’dan da heyetler katılacak.

Blockchain, Web3 ve dijital finansın geleceği konuşulacak

Zirve; OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, fintech sektörünün duayeni The Financer CEO’su Chris Skinner ve JP Morgan Dijital Servisler Küresel Direktörü Pınar Emirdağ gibi önemli isimleri ağırlayacak. Airtm Stratejiden Sorumlu Direktörü Lisa Nestor, Holochain Ticari Direktörü David Atkinson, SWIFT İnovasyon Lideri Nick Kerigan, Crypto Hub Kurucusu Nick Spanos, Unconventional Ventures Kurucusu Theodora Lau, Stratyfy COO’su Deniz Johnson ve Odgers Berndston Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar da etkinliğin konuşmacıları arasında yer alacak. Etkinlik süresi boyunca katılımcılar, piyasa zorluklarının üstesinden gelmek için regülasyonların nasıl geliştiği, Blockchain'in ticarete etkileri, Web3 ile değişen hayatlar ve dijital para birimlerinin geleceği gibi konuları tartışacaklar.

Üç farklı zirveye ev sahipliği yapacak

Yuvarlak masa toplantıları, startuplar ve ülke sunumlarının yer alacağı etkinlikte, Blockchain Fest, Digital Finance Summit ve Women in Fintech Summit olmak üzere üç ayrı zirve gerçekleşecek. 13 Nisan’da Blockchain Fest zirvesinde merkeziyetsizlik kavramı, merkezi borsaların yapısal dönüşümü, Web 3’ün ve metaverse’ün ele alındığı konuşma ve paneller yer alacak. 14 Nisan’daki Digital Finance Summit’te ise uzman konuklar finansal ürünlerin tüm hizmetlerin içinde sunulabilen ürünlere dönüşümünü, ödemeler 2.0’ı, “sadece dijital” bankacılığı ve daha birçok konuyu masaya yatıracak. İkinci günde ayrıca SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli’nin konuşmalarının da yer alacağı, sektörün üst düzey yöneticilerinin katıldığı geniş spektrumlu oturumda sigorta teknolojileri (insurtech) başlığı ele alınacak.

Metaverse evreninde farklı bir deneyim

Etkinlikte panellerin yanı sıra Türkiye’den ve birçok farklı ülkeden startup sunumları ile bu ülkelerin fintech otoriteleri tarafından kendi pazarlarının anlatıldığı oturumlar yer alacak. Fintech alanındaki girişimler yatırımcılarla da buluşma imkanına kavuşacak. C-Suite salonunda ise üst düzeyin katılımı ile gerçekleşecek kapalı oturumlarda finansal sektördeki kritik alanların geleceği keynote konuşmacılar eşliğinde tartışılacak. Etkinlik Metaverse evreninde de hayat bulacak. Etkinlikte, kısıtlı sayıda kişinin gerçeğe en yakın avatarlarının metaverse platformuna aktarılacağı bir stant yer alacak.

Öte yandan, KPMG ve FINTR işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Dijital Finansın Öncüleri” programının ödül töreni de İstanbul Fintech Week’te yapılacak. Törende finans teknolojileri alanında yenilikçi projeler geliştiren bankalara ve küreselleşmeye en açık fintech firmalarına 7 kategoride verilecek ödüller sahiplerini bulacak. Törenin açılış konuşması Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından gerçekleştirilecek.