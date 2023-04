Bakan Kurum, “Şu an İstanbul'umuzun 39 ilçesinde kıymetli kardeşlerim tam 93 bin konut dönüştürüyoruz biz. Hani birileri diyorlar ki seçim zamanı gelip; yüz binlerce konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'un yeşilini arttıracağız. İstanbul'un mavisini arttıracağız. Biz onlara soruyoruz. Diyoruz ki, siz o dönemde, 'On binlerce konut dönüştüreceğiz.’ dediniz. 100 bin konutun dönüşümünü yapacağız' dediniz. Neden yapmadınız? 'Yeşil alanları arttıracağız dediniz' Buna ilişkin hiçbir irade ortaya koymadınız. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz İstanbul'umuzu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, iş bilmezlerin eline terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Bunu altını çizerek ifade ediyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz milletimizle birlikte dönüşüm yapmaya devam edeceğiz ki bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü yapmışız. Şu an fiilen 93 bin konutumuzun dönüşümü sahada devam etmektedir. İnşallah bu iradeyi giderek daha da arttıracağız ve hep birlikte güzel İstanbul'umuzu, herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuzu inşa edecek adımlarımızı kararlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz" dedi

Finans Merkezimizin Açılışını Ayın 17’sinde Yapıyoruz

“Aynı imar planı çerçevesinde bir Fikirtepe mevzusu var biliyorsunuz. Hemen ilerinizde. Orada da 15 bin konutun dönüşümüne, şu an bakanlık olarak biz girdik ve 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik yapıyoruz ve inşallah orada da ayın 17’sinde ilk konutlarının anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Ardından da yeni konutlarımızı da inşallah söz verdiğimiz şekliyle yapmaya devam edeceğiz. Yine burada finans merkezimiz… Hemen dibinizde Ataşehir’de, Ümraniye’de yapmış olduğumuz projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz ve bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına üretimine katkı sağlayacak, finans merkezimizin açılışını da ayın 17’sinde Fikirtepe'yle aynı gün yapıyoruz. İnşallah oranın da açılışını büyük bir coşkuyla yapacağız ve bölgenin kalkınması, İstanbul'un finans merkezi olması adına, burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız."

