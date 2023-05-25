UEFA Champions League’in ana sponsoru Mastercard ve ödeme ekosisteminin en büyük oyuncularından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri 10 Haziran’daki finalin Türkiye’ye ekonomik açıdan katkısını hesapladı. Champions League Finali, ev sahipliği yapan kente 3 günde yaklaşık 75 milyon Euro getiriyor. Türk taraftarlar ise derbi günlerinde takımlarının mağazalarından normal zamanlara göre yaklaşık 3,5 kat daha fazla alışveriş yapıyorlar.

UEFA Champions League Finali bu yıl 10 Haziran Cumartesi akşamı Inter Milan ve Manchester City arasında İstanbul’da oynanacak. UEFA Champions League ana sponsoru Mastercard ve ödeme ekosisteminin en büyük oyuncularından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ortak düzenledikleri bir toplantıyla, İstanbul’da gerçekleşecek final maçının ekonomik açıdan kente katkısına ilişkin bir analiz paylaştı. Analiz, Mastercard’ın daha önceki finallerdeki kart harcamalarının verileri kullanılarak yapıldı. Çalışmaya göre 10 Haziran’da oynanacak maçın Türkiye’ye cuma-pazar günlerini kapsayan üç günlük dönemdeki yaklaşık getirisi 75 milyon Euro’ya ulaşacak.

Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ve Mastercard global marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo katıldı.

Taraftarların 75 milyon Euro’luk harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz

Etkinlikte konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Mastercard olarak 30 yıla yakın bir süredir ana sponsoru olduğumuz UEFA Champions League Finali’ne bu yıl İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Mastercard olarak, son üç final maçına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kart harcamalarını inceledik. Türkiye’nin geçtiğimiz seneki 44 milyar Euro’luk toplam turizm geliri ve İstanbul’un aynı dönemde toplam turist harcamalarındaki yüzde 40’lık payını göz önüne aldığımızda, finalin oynandığı hafta sonu, taraftarların 75 milyon Euro’luk harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz.” dedi.

Gürdal şu bilgileri de ekledi: “Yaptığımız çalışmada, finalin İstanbul’daki turist harcamalarında yaklaşık yüzde 48’lik bir artış sağlayacağını hesapladık. Buradan yola çıkarak turistlerin Türk ekonomisine günlük yaklaşık 285 Euro kazandıracağını ön görüyoruz. En çok harcama artışının konaklama, giyim ve yeme-içme sektörlerinde görülmesini bekliyoruz. Son üç final incelendiğinde, taraftarların yüzde 47'sinin finalin yapıldığı şehir dışına da seyahat ediyor. Final şehirlerinde yaptıkları harcamalara ek olarak, ülkeye yüzde 23 ekstra gelir de sağlıyorlar.”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise, “Futbol bugün sadece bir spor değil, doğrudan ve dolaylı olarak etki ettiği sektörlerle birlikte dev bir endüstri. Futbolun hem yerel hem küresel anlamda ülke ekonomilerine de katkı sağladığı bir gerçek. Ödeme sistemleri de futbolun bu dev ekosistemi içinde futbolseverlerin, taraftarların en fazla etkileşim içinde olduğu sektörlerden biri. Futbol tutkusu ülkemizde ön planda ve taraftarlık olgusu, kitleleri takım tutmanın ötesinde marka tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarına kadar etkiliyor. Mastercard’ın Türkiye’deki en büyük ve uzun soluklu partnerlerinden Garanti BBVA olarak biz futbolun yarattığı bu etkiyi, trendleri ve harcama alışkanlıklarını, 25 milyonu aşan kart müşterimiz nezdinde net şekilde gözlemleyebiliyoruz.” dedi.

3,5 kat daha fazla alışveriş yapılıyor

Süzer şu şekilde devam etti: “Türkiye’de kulüplerle iş birliği çerçevesinde hem kulüplere ek gelir yaratacak hem de taraftarlara özel kampanyalarla kazandıracak, ortak markalı kredi kartı çıkaran öncü bankalar arasında yer alıyoruz. Bugün 4 büyük kulübümüzle anlaşmalı taraftar kartlarımız bulunuyor. Taraftar kart sahibi müşterilerimize baktığımızda, örneğin derbi günlerinde takımların mağazalarından, normal zamanlara göre yaklaşık 3,5 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması derbi gününde yüzde 23 artıyor. Özetle taraftarların maç gününde harcama eğilimleri artıyor. Biz de Garanti BBVA olarak, 4 büyük kulübümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde hem kulüpleri hem de kart kullanıcılarını desteklediğimiz, taraftarların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar ve özel teklifler sunuyoruz. Amacımız hem taraftarların hem de kulüplerin bu ayrıcalıklı fırsatlar sayesinde karşılıklı kazandığı değer önerimizi sürekli geliştirip güçlendirmek.”

Etkinlik kapsamında Mastercard marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo da basın mensuplarıyla bir araya geldi. UEFA Champions League’in yanı sıra kariyerinin ‘paha biçilemez’ anlarına ve İstanbul’a ilişkin soruları da yanıtlayan Figo, “Dünyanın her yerinde futbol tutkusu, insanları bir araya getiriyor. Futbolu merkezine alan bu denli büyük ve keyifli etkinliklerde Mastercard ile bir araya geldiğim için çok mutluyum. İstanbul finali yaklaştıkça tıpkı Türkiye'deki futbolseverler gibi benim de heyecanım artıyor. Türk taraftarlarla aynı duyguları hissetmek harika. Bu birlikteliğin benim ve buradaki herkes için unutulmaz bir deneyim olmasını diliyorum.” dedi.

Büyük final maçlarının yerel ekonomiye katkısı ve Türk futbol taraftarlarının harcama motivasyonuna dair analizine göre:

3 günde kişi başı toplam 855 Euro

Yapılan hesaplamalar, taraftarların ev sahipliği yapan şehirlerde ortalama 3 gece konakladığını ve kişi başı toplam ortalama 855 Euro kartlı harcama yaptığını ortaya koydu.

Kartlı harcamalarda yüzde 48 artış

Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi. Ortalama olarak finaller ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor.

Final mücadelesi İtalyan ve İngiliz takımları arasında gerçekleşecek

İngiliz ve İtalyan turistlerin Türkiye’deki harcama davranışları analiz edildiğinde; İtalyan taraftarların harcamalarının yılın geneline yayıldığını görürken İngilizler daha çok Ağustos-Eylül aralığında mevsimsel harcama yaptıklarını gözlemlenmiştir. İtalyan turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 68’i İstanbul’dan geçerken İngiliz turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 41’i İstanbul’dan geçiyor. İngilizlerin kart başına ortalama harcamaları İtalyanlara göre yaklaşık yüzde 35 daha fazla gerçekleşiyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.

En çok harcama giyim sektöründe bekleniyor

Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde sporla ilgili sektörlerdeki (spor malzemeleri mağazaları vb.) harcamalarda önemli artışlar gözlemlenirken, konaklama ve yeme-içme harcamaları da bu noktada öne çıkıyor. Konaklama, restoranlar ve hava ulaşımı oransal olarak en çok harcama artışı görülmesi beklenen kalemlerken, turistlerin İstanbul’daki harcama davranışları ve önceki finallerde görülen sektörel artışlar incelendiğinde ise en çok harcama artışının konaklama, giyim ve restoranlarda görülmesi bekleniyor.

Türk taraftarlar derbi günlerinde takım mağazalarından 3,5 kat daha fazla alışveriş yapıyor

Garanti BBVA Taraftar Kart sahibi müşterilerinin harcama verilerine göre; taraftar kart sahipleri derbi günlerinde takımlarının mağazalarından normal zamanlara göre 3,5 kat daha fazla alışveriş yapıyor. Taraftar kart sahipleri derbi dönemlerinde maç olduğu bölgelerdeki restoran cirolarını yüzde 30 arttırırken toplam restoran cirolarını ise yüzde 23 artırıyor.

Türkiye’de 4 büyüklerin gelirleri dikkate alındığında futbol ekonomisinin büyüklüğü 3,5 milyar TL’ye ulaştı

Türk toplumunun yüzde 40’lık kesimi için futbol, sporda en önemli ilgi alanı olarak öne çıkıyor. Her 3 gençten biri kendini fanatik olarak tanımlıyor. Pandemi sonrası futbol ekonomisi 2021’den 2022’ye yüzde 66 büyüyerek 3,5 milyar seviyesine ulaşmış olup, bu meblağın yüzde 41’lik kısmı, yani neredeyse yarısı, sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinden elde ediliyor.

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