T.C. İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/234 SATIŞ

03/05/2023

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/234 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 2100 Ada, 2 Parsel, 231,40 m² alanlı taşınmazın üzerinde bodrum + zemin + 4 Normal katlı 30 yaş üstü binada Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız bölümde daire (mesken) nitelikli taşınmazdır.

Adresi : Mimar Sinan Mahallesi, Sadettin Bey Apt. No:23 Fatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 231,40 m² ( net kullanım alanı 80 m²) Arsa Payı : 36/972

Kıymeti : 1.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:15Bitiş Tarih ve Saati: 07/08/2023 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.