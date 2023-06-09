T.C. İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/234 SATIŞ
03/05/2023
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/234 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 2100 Ada, 2 Parsel, 231,40 m² alanlı taşınmazın üzerinde bodrum + zemin + 4 Normal katlı 30 yaş üstü binada Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız bölümde daire (mesken) nitelikli taşınmazdır.
Adresi : Mimar Sinan Mahallesi, Sadettin Bey Apt. No:23 Fatih / İSTANBUL
Yüzölçümü : 231,40 m² ( net kullanım alanı 80 m²) Arsa Payı : 36/972
Kıymeti : 1.200.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:15Bitiş Tarih ve Saati: 07/08/2023 - 10:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.