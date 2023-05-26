T.C.

İSTANBUL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

17/05/2023

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, DERVİŞALİ Mahalle/Köy, Kasım Odaları Mevki Mevkii, 2566 Ada, 8 Parsel, 7 Numaralı bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmaz

Adresi: İstanbul, Fatih, Dervişail Mahallesi, Dolmuşkuyu Sokak, Saray Apt. Dış Kapı No:1 Kat:1 İç Kapı No:7 Fatih / İstanbulFatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 168,62 m² ( 56 m²kullanım alanlı)

Arsa Payı : 24/260

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.