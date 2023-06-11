T.C. İSTANBUL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/308 SATIŞ

31/05/2023

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/308 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kazganisadi Mahallesi, Alişan ve Sayvan Mevki , 773 Ada, 4 Parsel, 21 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmaz Adresi : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Langa Hisarı Cad. Yeşil Saray Apt. Kapı No:1 1. Kat, 9 Kapı NoFatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 642,00 m² (77 m²kullanım alanlı) Arsa Payı : 20/800 Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kazganisadi Mahallesi, Alişan ve Sayvan Mevkii, 773 Ada, 4 Parsel, 29 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmaz Adresi: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Langa Hisarı Cad. Yeşil Saray Apt. 2. Kat No: 13Fatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 642,00 m²( 72 m²kullanım alanlı) Arsa Payı : 20/800 Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati: 12/09/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.