T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1528 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1528 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NOLU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı veÖzellikleri: İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, ALİBEYKÖY Mahalle/Köy, 601 Ada, 11 Parsel, A-25 BLOK 1. KAT 3 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje ve emsal 6 no.lu bağımsız bölümde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); girişte salon, mutfak, iki yatak odası ve banyo tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, net 45,81 m2 kullanım alanına sahiptir. Her katta iki mesken mevcuttur. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina, 2003 yılında inşa edilmiştir. Adres: Eyüpsultan Güzeltepe Baki Sokak No: 18 (Çobançeşme Konutları A-25 Blok) K: 1 D: 3 Eyüp / İSTANBUL

Ortak İmar Durumu: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi, 601 ada 11 parselin, 28.12.2001 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planında, blok nizam 4 kat konut alanı olarak planlandığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 1.140.000,00 TL KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: 29/12/2016 tarih ve 27302 yevmiye nolu yönetim planı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, ALİBEYKÖY Mahalle/Köy, 601 Ada, 11 Parsel, A-25 BLOK 2. KAT 6 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); girişte salon, mutfak, iki yatak odası ve banyo tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgah ve dolapları tamam, banyo vitrifiye ve duş perdesi mevcut, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, net 45,81 m2 kullanım alanına sahiptir. Her katta iki mesken mevcuttur. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina, 2003 yılında inşa edilmiştir. Adres: Eyüpsultan Güzeltepe Baki Sokak No: 18 (Çobançeşme Konutları A-25 Blok) K: 2 D: 6Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 1.140.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 29/12/2016 tarih ve 27302 yevmiye nolu yönetim planı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:50

24/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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