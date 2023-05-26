T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ

2021/2448 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2448 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, KURUÇEŞME Mevkii, 572 Ada, 15 Parsel, 2 KAT 7 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 572 ada, 15 parselde 2.Kat (7) nolu meskenin bulunduğu (İdari Adresi) Atatürk Mahallesi 2233. Sokak No:17 Esenyurt/İSTANBUL adresindedir. Taşınmazın bulunduğu bina; Bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı arası piyesi katı olmak üzere katlarda iki meskenli ve 10 bağımsız bölüm olup 6 kattan müteşekkil B.A.K. tarzda bitişik nizamda inşa edilmiş olan binanın giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı merdivenler mermer kaplamalı, alüminyum korkulukludur. Yerinde yapılan incelemede mesken, antre, mutfak, banyo, wc ve balkon seramik kaplamalı, salon ve odalar zeminleri ise laminant parke kaplı olup duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak kısmen, banyo ve wc duvarları seramik kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ve duşakabin mevcut iç kapıları mobilya kapılı, dış kapısı çelik kapılı, mutfakta ise sabit tezgâh ile ahşap mutfak dolaplı, pencereleri pvc ve ısıcamlı, doğalgazlı ısıtmalı elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Esenyurt Belediyesi imar arşivinden alınan onaylı mimari projesinde 2.Kat (7) nolu meskenin girişte antre, salon+balkon, ebeveyn oda+e.banyo, iki odalı, mutfak, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık net 80,00 m² brüt 100,00 m² alana sahiptir. Taşınmazın konumu itibariyle her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda civarın talep gören mesken ve ticari alanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 256,05 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu : İnşaat tarzı Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 7. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut ve kısmende park alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 420.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.