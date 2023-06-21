Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2021/904 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/904 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı :İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahallesi Recep Tabya Mevkii 5429 parsel 204,90 m2 yüzölçümlü, 30/289 arsa paylı 4. Kat 11 numaralı bağımsız bölüm daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar Durumu :Dosyasına sunulan Esenler Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğünün Bila tarih 38096 sayılı yazılarında; Fatih mahallesi,5429 parsel saylı yer,13.03.2013 tasdik tarihli, l/l000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen yol alanında kısmen bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşulu ile konut alanlarında kalmakta olduğu, bilinmektedir. İmar imar işlem dosyasında yapılan tetkikte mevcut yapının 13.11.2007 tarih 243 sayı ile yapı ruhsatının bulunduğu belirtilmektedir.

Adresi : Fatih Mahallesi 269. Sokak Numara 2-4 Esenler / İSTANBUL

Kıymeti : 650.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı : 29/02/2008 (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 15:00

31/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.