İstanbul’da en iyi restoranları arıyorsanız, doğru yerdesiniz! İstanbul’un en iyi restoranlarını sizin için derledik. İster yerli ister yabancı turist olun, bu restoranlar herkesin damak tadına uygun lezzetler sunuyor. İstanbul'un en güzel ve en iyi yüzlerce restoranının hepsini burada listelememiz mümkün değil. Bizce en iyi olduğunu düşündüğümüz restoranları aşağıda listeledik.

Karaköy Lokantaları

Karaköy, İstanbul’un en popüler semtlerinden biridir ve birçok seçkin restoranı burada bulabilirsiniz. Karaköy’deki restoranlar genellikle modern ve yenilikçi yemekler sunarlar. İnci Pastanesi ve Karaköy Lokantası gibi yerler, lezzetli yemekleri ve güzel atmosferleriyle ünlüdür.

Beyoğlu’nda Yemek

Beyoğlu, İstanbul’un en canlı semtlerinden biridir ve birçok restoran da burada bulunur. Burada, her zevke uygun yemekleri bulabilirsiniz. Mikla Restoran ve Leb-i Derya gibi yerler, modern yemekleri ve muhteşem manzaralarıyla ünlüdür.

Adaların Lezzetleri

İstanbul’un Adaları, şehirden kaçmak isteyenler için harika bir kaçış noktasıdır ve doğal olarak birçok restoranı da burada bulunur. Adalarda, geleneksel Türk yemekleri ve deniz ürünleri öne çıkar. Mavi Balık ve Ada Lokantası gibi yerler, muhteşem manzaraları ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür.