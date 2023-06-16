İstanbul Eminönü Tekne Turu Fiyatları 2023 Boğaz Turu Eminönü Saatleri İstanbul Boğazı, Türkiye'nin en etkileyici manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Şehir yaşamının kalbinde, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu eşsiz doğal geçiş, yerli ve yabancı turistler için unutulmaz bir deneyim olanağı sağlıyor. 2023'te İstanbul'da gerçekleşen boğaz turları için gerekli tüm bilgileri sizin için bir araya getirdik.

Boğaz Turu Nedir?

İstanbul Boğazı, Türkiye'nin en etkileyici manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da Beşiktaş, Kabataş ve Üsküdar gibi kıyılardan tekneler ile açılarak yapılan, boğazın kıyısında seyir halinde ilerlenen ve tamamen gezi amaçlı düzenlenen uygulamalara İstanbul boğaz turu denir. Bu tur, yerli ve yabancı turistlerin faydalanabileceği bir deneyimdir.

Boğaz Turu Nereden Başlar ve Nereye Gider?

İstanbul'daki boğaz turlarının başlangıç noktaları arasında Karaköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar bulunur. Turun rotası genellikle tura katılanların tercihine ve turun türüne bağlıdır. Kısa boğaz turları genellikle Eminönü'nden başlar ve Beşiktaş, Ortaköy, İstinye, Çubuklu, Üsküdar hattını üzerinden ilerler. Uzun tur seçilirse bu rotaya Sarıyer, Rumeli ve Anadolu Kavağı ve Kanlıca bölgeleri de eklenir.

Boğaz Turunun En İyi Zamanı Ne Zaman?

Boğaz turları genellikle güzel havalarda düzenlenir. Kış aylarında, deniz ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir ve turlar çok nadir düzenlenir. Bu nedenle, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları, boğaz turu etkinliği için genellikle en uygun zamanlardır.

Boğaz Turu Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul'da Kabataş, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy boğaz turu fiyatları 2023 yılı için belli oldu. Şehir hatları ile uzun rota boğaz turlarına katılmak isteyenler, 65 TL ile 75 TL arası bir ücret ödemek durumundadır. Kısa mesafeli tekne turuna katılmak isteyenler için ise ücret, sadece 32 TL'dir. Bu rakamlar, belediye işletmesi için geçerlidir. Özel boğaz tekne ve yat turları farklı fiyatlandırılmaktadır. Örneğin, Kabataş ve Beşiktaş'tan kalkan özel tekne turlarının fiyatları 150 TL ile 750 TL arasında değişmektedir. Ayrıca, 4 veya 10 kişilik özel tekne kiralama seçenekleri de mevcuttur ve bu seçeneklerin fiyatları, 2,000 TL ile 20,000 TL arasında değişir.

TARİH BOĞAZ TURUNUN TÜRÜ KISA MESAFE FİYATI UZUN MESAFE FİYATI 2023 Şehir hatları ile tur (gidiş-dönüş) 32 TL – 35 TL 65 TL – 75 TL 2023 Şehir hatları ile boğazda tur (tek yön) 18 TL – 20 TL 39 TL – 45 TL 2023 Şehir hatları boğaz turu (12 yaş altı) 16 TL – 17 TL 16 TL – 17 TL 2023 Uzun/Kısa Boğaz Mehtap Turu (0-6 yaş) Tamamen ücretsiz Tamamen ücretsiz 2023 Şehir hatları ile mehtap turu 52 TL – 60 TL 52 TL 60 TL 2023 Kabataş özel tekne ile boğazda tur fiyatı 150 TL – 250 TL 500 TL – 750 TL 2023 Beşiktaş özel tekne ile boğazda tur fiyatı 150 TL – 250 TL 500 TL – 750 TL 2023 Boğaz turu için 4 kişilik tekne kiralama 2,000 TL – 5,000 TL 5,000 TL – 8,000 TL 2023 Boğaz turu için 10 kişilik tekne kiralama 8,000 TL – 10,000 TL 10,000 TL – 20,000 TL

Bu bilgilerle, 2023 İstanbul boğaz turunu planlarken ne bekleyeceğinizi daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. İstanbul'un eşsiz güzelliğini ve tarihini keşfetmek için bu tura katılmayı düşünün