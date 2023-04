Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Yaz ayları için seyahat planları yapanların tercihleri belli oldu. Uzmanlarca derlenen bir listeden siz de “en iyi” yerleri seçebilirsiniz.

Forbes , uzmanların görüşlerine dayanarak “2023'te dünyada seyahat edilebilecek en iyi 23 yer” listesini yayınladı. Bu yerlerden biri de İstanbul. Listede Kanada'nın Edmonton ve Victoria şehirleri de var.

Bu uzmanlar, Kanada'da Forbes listesine giren tek şehirler olarak Edmonton ve Victoria'yı seçti. Forbes listesine giren diğer yerler şöyle:

• İstanbul, Türkiye

• Mallorca, İspanya

• Noto Vadisi, Sicilya, İtalya

• Skye Adası, İskoçya

• Nice, Fransa

• Interlaken, İsviçre

• Formentera, İspanya

• Paros, Yunanistan

• Mallorca, İspanya

• Japonya

• Sri Lanka

• Hong Kong

• Kuala Lumpur, Malezya

• Ninh Binh, Vietnam Rajasthan, Hindistan

• Manizales, Kolombiya

• Grenada

• Karayip Sahili, Kosta Rika

• Namibya

• Umman

• Tazmanya, Avustralya

• Kuzey Bölgesi, Avustralya.

Istanbul is one of the top 23 preferred

cities for travel in the world!



Ali Can SEVEN / Reporting from Ontario / London

The preferences of those making travel plans for the summer months have been determined. You can also choose the "best" places from a list compiled by experts. Forbes published a list of the "23 best places to travel in the world in 2023" based on expert opinions. One of these places is Istanbul. The list also includes the Canadian cities of Edmonton and Victoria.

These experts chose Edmonton and Victoria as the only cities in Canada to make the Forbes list. Other places on the Forbes list include:

• Istanbul, Turkey

• Mallorca, Spain

• Noto Valley, Sicily, Italy

• Isle of Skye, Scotland

• Nice, France

• Interlaken, Switzerland

• Formentera, Spain

• Paros, Greece

• Mallorca, Spain

• Japan

• Sri Lanka

• Hong Kong

• Kuala Lumpur, Malaysia

• Ninh Binh, Vietnam, Rajasthan, India

• Manizales, Colombia

• Grenada

• Caribbean Coast, Costa Rica

• Namibia

• Oman

• Tasmania, Australia

• Northern Territory, Australia.