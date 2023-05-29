Evlenecek çiftler için düğün salonu tutmak maliyetli bir durumdur. Düğün salonunun yemekli ya da yemeksiz olması, davetlilere ekstra aperatif yiyecekler ikram edilmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda fiyatlar daha da artabilir. Peki 2023 yılı İstanbul düğün fiyatları ne kadar? Düğün salonu tutma maliyeti nedir? İşte detaylar... 2023 yılında İstanbul’da belediye düğün salonları 8.000 TL'den başlıyor.

İstanbul’da kır düğünü kiralama fiyatı 15,000 TL’den başlıyor. Otelde düğün yapmanın ortalama maliyeti 50,000 TL.

100 kişilik yemekli, açık kır düğünü salonu 20.000 ve 30.000 TL arasında iken, yemeksiz fiyat ise 10.000-13.000 TL arasında değişiyor.

200 kişilik açık hava düğün salonu yemekli fiyatı 40.000 ve 50.000 TL arası iken, yemeksiz fiyat 20.000-25.000 TL. arasında değişiyor.

100 kişilik yemekli, kapalı düğün salonu fiyatı 10.000 ve 50.000 TL. arasında iken, yemeksiz fiyat 8.000-50.000 TL arasında değişiyor.

300 kişilik yemekli kapalı düğün salonu 30.000 ve 50.000 TL. arasında iken, yemeksiz fiyat 24.000-50.000 TL. arasında değişiyor.

400 kişilik yemekli, açık kır bahçesi düğün salonu 75.000 ve 95.000 TL. arasında iken, yemeksiz fiyat 40.000-52.000 TL. arasında değişiyor.

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