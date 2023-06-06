T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, 5 Haziran’da sona erdi.

AKM’de gerçekleşen festival; dijital sanatlar alanında önemli isimleri, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıyı İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Esra Özkan, Julie Walsh ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind’in üstlendiği festival; sanatçıların yanı sıra iş dünyasından da başarılı isimlere ; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, söyleşilere, tiyatro oyunlarına, işitsel ve görsel performanslara ev sahipliği yaptı. İstanbul Dijital Sanat Festivali; dört gün boyunca, her yaş grubundan ziyaretçi ağırladı.

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova festivalle ilgili olarak “Hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu bir kez daha yaşadık. Festivalimiz sayesinde dijital sanatın önemini ve değerini bir kez daha vurguladık.

Bu hayalimize ortak olan ve bize destek veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, bu festivalin hayata geçirilmesinde en çok emeği olan küratörlerimize, sanatçılarımıza ve festivalimize ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum’ dedi.

Festivalin sponsorları arasında Türk Telekom, Dijital Sanat Derneği, Renault, Payporter, Helis, Pudo, TRT 2, ON TV, Meta Yapı, Bilgi Üniversitesi yer aldı..