“Şu Noktaya EDS Koyalım Dediğimizde Yaklaşık 10 Aylık Bir Süreci Var”

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, İstanbul’da taksi sayısının az olduğunu ve bu durumun vatandaşları özel araç kullanımına ittiğini söyledi. Elektrikli skuterler için hazırlanan eylem planını da anlatan Cihan, İstanbul'da bin 500 tane skuter park yeri belirleyip inşasına başlayacaklarını aktardı. Cihan ayrıca kural ihlallerinin tespiti için kullanılan EDS sisteminin aktif hale gelmesi için yaklaşık 10 aylık bir sürecin gerektiğini belirtti.

“İstanbul’da Taksi Sorunu Var Mı?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, İstanbul’da bir taksi “sorunu” olduğunu söyledi. Bu “sorunu” çözmek için göreve başladıklarından bu yana taksi sayısını ve hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Cihan, “Şimdiye kadar yaklaşık üç bin civarında yeni taksiyi sahaya sürdük. Şimdi de yeni taksilerle bin 803 tane minibüsten taksiye dönüştürdüğümüz yüksek standartlı, geniş hacimli engellilere uygun taksilerimizi çok yakında, bir iki hafta içerisinde sahada görüyor olacağız.” dedi.

“Taksi Sayısının Azlığı İnsanları Özel Araca İter”

İstanbul’daki taksi “sorununun” göreve geldiklerinde zaten var olduğunu aktaran Ulaşım Dairesi Başkanı, “Yıllardır yaşanan taksi bulamama, taksideki kötü davranış durumları geçerliydi. Biz bunu iyileştirmek, düzeltmek yönünde adımlar atıyoruz. Kararlı adımlar atıyoruz. İstanbul'a çünkü bu taksi hizmeti yakışmıyor. Sadece taksi hizmetinin kalitesiz olması değil aynı zamanda sayısının eksik olmasına ilişkin sorunlar var. Taksi sayısının az olması demek insanları özel araca iter. Eğer taksi bulamıyorsanız ki benim birçok tanıdığım, ‘Nasıl olsa taksi bulamayacağım, özel aracımla ben işime gidip geliyorum. Kolay bulabilseydim taksiye binerdim.’ diyen bir sürü insan var. Bu İstanbul ulaşımı için taksi sayısının azlığı doğru değil. Kötü bir durum, dolayısıyla bunu düzeltmek gerekiyor.” bilgilerini paylaştı.

Paris’te Olduğu Gibi İstanbul’da da Elektrikli Skuter Kiralama Hizmeti Yasaklanır mı?

Kiralık elektrikli skuterler, kent ulaşımında her geçen gün yaygınlaşırken beraberinde de bazı sorunları getirdi.

İstanbul da dahil bu sorunların çözümü için dünya metropollerinde çözüm arayışları sürüyor. Şimdiye kadar bu konudaki en radikal karar ise Paris’ten geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli skuter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için referandum düzenlendi. Yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli skuter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.

Peki, benzer bir durum İstanbul’da olur mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, bütün dünyada kullanılan elektrikli skuterlerin aslında bir ihtiyacı karşıladığını, dolayısıyla artık Paris'te belki de insanların yavaş yavaş

bireysel araçlar edinmeye başlayacaklarını ve skuterlerin aslında kent yaşamında Parislilerin hayatında olmaya devam edeceğini belirterek Paris’teki sorunları İstanbul’da da yaşadıklarını belirtti.

İBB’nin Skuter Eylem Planı

Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki elektrikli skuterler için zaten daha önceden nasıl, nerede kullanılması gerektiğine ilişkin yönergelerini, mevzuatlarını hazırladıklarını ifade ederek sahada yaşanan İstanbul’a özgü sorunları da giderebilmek adına bir eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Elektrikli skuterler ile ilgili eylem planının ilk maddesinin park problemi olduğunu aktaran Cihan, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Skuterlerin kapı önlerine bırakılması, yaya yollarına bırakılması, direklere bağlanması gibi şikayetler zaten gündemde. Dolayısıyla park sorununa bir çözüm üretmek gerekiyordu. Eylem planının birinci maddesi, İstanbul'da hızlıca altı ay içerisinde bin 500 tane scooter park alanı inşa etmek. Sahaya, bulabildiğimiz uygun noktalara yayaların geçişini engellemeyecek şekilde, araçlarla kesişmeyecek şekilde park yerlerini belirlemek ve bir an önce inşa etmek. Bununla ilgili tabii skuter firmaları bu faaliyetin ana işleticisi dolayısıyla onların da katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ellerini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle onların da desteğini alarak bunu yapacağımızı ilan ettik. Onların da onaylarını aldık. Hızlıca ilk adımda İstanbul'da bin 500 tane skuter park yeri belirleyeceğiz.”

Park Alanlarının İnşasından Sonra Uygun Olmayan Yerlere Park Yasaklanabilir

Park yerlerinin inşasından sonra ikinci aşamada kiralık elektrikli skuterlerin belirtilen uygun yerler dışına park edilmesinin yasaklanabileceğinin de masada olduğunu söyleyen Cihan, “Öncelikle bu park yerlerini inşa etmek gerekiyor. Sonrasında da yasaklamak yerine ilk başta biz bir teşvik mekanizmasını konuştuk bütün bu şirketlerimizle. Dedik ki bu alanlara park edenlere ya da bu alanlardan kiralama yapanlardan açılış ücretini almayacaksınız. Bu yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında bir

bedele tekabül ediyor. Yani bir skuter kullanımının o günkü kullanımının ya da o anki kullanımının yüzde 15’i, yüzde 20 civarında bir teşvik mekanizması yaratarak bu bin 500 tane park alanına artık insanların park etmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, eğitimin önemine de vurgu yaparak elektrikli skuter kiralama firmalarının kullanıcılara eğitim vermesi gerektiğini belirtti.

Uygulamaların açılışında çıkan bazı uyarı görselleri olduğunu ama bunların hızlıca geçilebildiğini ve bunun da eğitim olmayacağını bildiren Cihan, eylem planı ile firmaların uygulamaları içerisinde mutlaka iki ayda bir ve kullanıcıların hızlıca geçemeyecekleri 5 dakikalık bir eğitim vermek zorunda olacaklarını söyleyerek şu detayları paylaştı:

“Bu kiralama aşamasında olmayacak herhangi bir zaman diliminde olacak. Yani iki ayda bir uygulamayı indirmiş olanlara bir eğitim gönderiyor olacak firmalar ve beş dakikalık eğitim içerisinde bu eğitimi eğer siz iki ayda bir tamamlamamışsanız sizin artık skuter kiralamanız mümkün olmayacak.”

İstanbul Trafiğindeki Kritik Noktalara EDS Düzeneği Kurulması

Kent trafiği, başta sabah ve akşam olmak üzere İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Yaşanan yoğun trafiğin yanı sıra birçok kural ihlalinin de yaşanması sürücülerin tepkisini çekiyor ve özellikle bazı kritik noktalarda EDS (Elektronik Denetim Sistemi) ile ihlal tespit edilmesi talebi yüksek sesle dile getiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, EDS konusunda emniyet ile bir protokol olduğunu, kameraların kurulumunu İBB’nin yaptığını ancak işletme yetkisinin Emniyet Genel Müdürlüğünde olduğunu belirterek sistemin işleyişini şöyle aktardı:

“Sistemin işlemesi için biz örneğin bir kamera koymak istediğimiz yer olduğunda bu tür taleplerimiz ve listelerimiz var ve kamera sayısını her gün arttırıyoruz aslında. Bu kameralarla, bütün EDS sisteminin, İstanbul'daki o bütün kamera sisteminin yaklaşık üç bin kameranın ya da VMS değişken mesaj sistemlerinin bütün altyapısını kuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama işletme yetkisi EGM'de. Çünkü Türkiye'de ceza kesme yetkisi sadece poliste var, sadece emniyette var. Dolayısıyla sistemi biz kuruyoruz ve cezayı kesen, o sistemin başında duran EGM.”

“Şu Noktaya EDS Koyalım Dediğimizde Yaklaşık 10 Aylık Bir Süreci Var”

Vatandaşların EDS düzeneği kurulması istedikleri yerleri Ulaşım Daire Başkanlığının e-posta adreslerine ya da çözüm masası üzerinden aktarabileceklerini belirten Utku Cihan, bu talepleri listediklerini ve bir öncelik sırası yaptıklarını aktararak şu bilgileri paylaştı:

“Ama orada şöyle bir süreç işliyor. Şimdi bu kameralar yani herhangi bir kamerayı götürüp alana koyduğunuzda o kamera ceza kesebilir bir kamera haline gelmiyor. Onun ceza kesebilmesi için TSE'den onay alması gerekiyor. Emniyet protokolüne girmesi gerekiyor. Ankara'ya gidip protokole ek yapılması gerekiyor, sonrası kamera sistemlerinin kurulması gerekiyor ve denetlenmesi gerekiyor ki evet bu kameradan biz ceza kesebiliriz artık diye. Bu süreçleri bitirdikten sonra ancak o kamera ya da

sadece kamera değil başka sistemlerimiz de var, artık ceza kesilebilir hale geliyor. Eğer bu adımları üretmezsek, yapmazsak, bitirmezsek mahkemeden farklı olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bir ceza kestikten sonra bir şikayet olması durumunda olumsuz sonuçlar elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir süreç. Biz bugün şu noktaya bir EDS koyalım dediğimizde yaklaşık sekiz on aylık uzun bir süreci var.”

İBB’den Altın Dokunuşlar

İBB’nin “Altın Dokunuşlar” isimli bir çalışması olduğunu da anlatan Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, konuyu şu sözlerle açıkladı:

“Bizim bir çalışmamız var ondan bahsetmek istiyorum. Altın dokunuşlar diyoruz. Bunu da anlatıyoruz. Altın dokunuşlar ne demek? Vatandaşlarımızdan gelen ya da bizim sahada tespit ettiğimiz hızlıca yapabileceğimiz, yerinde iyileştirebileceğimiz az maliyetli ama trafiğe etkisi çok olan noktalar var. Altın dokunuş dediğimiz listemizde şu anda kırk dokuz tane bu tür altın dokunuşlarımız var. Örneğin bir kavşakta bir dönüş eksik, bu bir altın dokunuş, oradaki zaman kaybını azaltıyor. Zaman kaybını azaltmak ne demek? Trafik akışını hızlandırıyor. Trafik akışını hızlandırmak ne demek? Dur-kalkı azalttığınız için çevreye zararını azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında çok küçük maliyetlerle, çok hızlıca çok fazla zaman kaybetmeden yapabileceğimiz noktalarda bu düzenlemeleri yapıyoruz. Kırk dokuz tane birinci etapta projelerimiz var. Bunların yarısından çoğunu son altı ay içerisinde yaptık. Otuz altı ilçede yapıyoruz bunları. Şu anda bu kırk dokuz tanesi otuz altı ilçede kısa vadede uygulamalı olanağı olan OTK kararları alınmış, projeleri alınmış yapılmış, hazırlanmış çalışmalarımız var. Bu sadece kırk dokuzda kalmayacak. Lütfen size gelen noktaları hızlıca yapabileceğimiz yerleri bize iletirseniz eğer, çözüm merkezi üzerinden iletebilirsiniz, mail atabilirsiniz, sosyal medyadan iletebilirsiniz... Benim sosyal medya hesaplarım aktiftir ve Twitter'da, Instagram'da diğer sosyal medya alanlarında olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Olabildiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunları bize iletirseniz biz bir an önce o noktalarda çözüm üretmeye çalışırız.”

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