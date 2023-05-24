İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan birçok program yürütmektedir. Bu programlar, İstanbul'da yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

İstanbul Kart:

İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan İstanbul Kart, toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunar.

İstanbul Kart+'la Sağlık Hizmetleri:

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla sunulan bir sosyal yardım programıdır.

Gıda Yardımları:

İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtılarak temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır.

Eğitim Yardımları:

İstanbul'da yaşayan öğrencilere eğitim yardımları sağlanır. Bu yardımlar, okul kırtasiye malzemeleri, burslar ve eğitim destekleri şeklinde olabilir.

İstanbul'da Sosyal Hizmetler:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sosyal hizmetler sunarak dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan birçok program yürütmektedir. Bu programlar, İstanbul'da yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımları ve Başvuru nasıl yapılır ?

İnternet sitesi üzerinden başvuru yapma: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesine girerek sosyal yardımlar bölümünü ziyaret edin. Burada, başvuru yapabileceğiniz farklı sosyal yardım programları ve başvuru formları bulunmaktadır. İlgilendiğiniz programın başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanlığı, sosyal yardımlarla ilgili başvuruları kabul etmektedir. Başvuru için ilgili daire başkanlığına bizzat giderek başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurduktan sonra gerekli belgeleri teslim etmeniz istenebilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yapma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de sosyal yardımlarla ilgili başvuruları kabul etmektedir. İlgilendiğiniz sosyal yardım programına başvuru yapmak için ilgili müdürlüğe giderek başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Gerekli belgeleri de başvurunuzla birlikte teslim etmeniz istenebilir.

Başvuru yaparken dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Başvuruda bulunacağınız sosyal yardım programının koşullarını ve gerekliliklerini dikkatlice okuyun.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

İstenilen belgeleri tamamladığınızdan emin olun. Başvurunuzun işleme alınabilmesi için belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Başvuru sonucunu takip etmek için size verilen referans numarasını saklayın veya online başvurularda kullanıcı hesabınızı düzenli olarak kontrol edin.

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