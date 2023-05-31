İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM VE ETKİNLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Eğitim ve Etkinlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/510731

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy /İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 449 42 35 - 212 449 41 38 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Eğitim ve Etkinlik Malzemesi b) Niteliği, türü ve miktarı : (12 Kalem) Eğitim Ve Etkinlik Malzemesi Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.06.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Numune: İhale tarihi ve saatinden önce numuneler, teslim edilmeyecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi isteklilerden; 1 adet İtfaiye Boyama Kitabı

1 adet İtfaiye Katılım Belgesi / Sertifika

1 adet İtfaiye Kes Yapıştır Kâğıt Figür

1 adet İtfaiye Kuru Boya Kalemi 6 Renk

1 adet Trafik Boyama Kitabı

1 adet Trafik Çantalı Kalemlik

1 adet Trafik Kuru Boya Kalemi 6 Renk

1 adet Trafik Versatil Kalem 0.7

1 adet Trafik Versatil Kalem Ucu 0.7

1 adet Trafik Yumuşak Silgi Kurşun-Kalem Silgisi belirtilen ürünler istenecektir. İdare, ihale tarih ve saatinden sonra EKAP üzerinden tebligat ile numunelerin teslim tarihi ve saatini isteklilere bildirecektir. İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri doğrultusunda; idari şartnamede belirtilen numunelerin teslim edebilmeleri için tebligat tarihini izleyen, (3) üç iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Her türlü baskı veya basılı matbaa ürünleri ve/veya kırtasiye ürünlerinde satışı konusunda gerçekleştirilen işler, ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.