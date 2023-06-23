İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Başkanlığımıza, 2022 Yıllı Vergi Ve İdari Para Cezalarından Borçlu Yukarıdaki Listede Bulunan Mükellefimiz Adına Tanzim Edilen Ödeme Emiri, Mükellefin Adresinde Bulunmaması Ve Bilinen Adresinde Bulunamaması Nedeniyle Tebliğ Edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'Nun 103-106 Maddelerine İstinaden İlgililerin İlan Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçersinde Başkanlığımıza Bizzat Veya Bilvekale Müracatta Bulunmaları Veya Taahhütlü Mektup Veya Telgrafla Adreslerini Bildirmeleri Halinde Kendilerine Süre İle Kayıtlı Tebliğ Yapılacağı Bir Ayın Hitamında Müracatta Bulunmayan Veya Açık Adreslerini Bildirmeyenler Hakkında İş Bu İlanın Neşri Tarihinden İtibaren Bir Ay Sonunda Da Tebliğ Yapılmış Sayılacağı İlan Olunur.