İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbullular ve Gaziantep halkıyla buluşmalar gerçekleştireceğini duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saat 13.30'da Beşiktaş'ta İstanbullularla bir araya geleceğini ve ardından Gaziantep'teki vatandaşlarla da buluşacağını belirtti.

Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bu etkinliklerle vatandaşların sorunlarını dinlemeyi, talep ve önerilerini değerlendirmeyi amaçladığı düşünülüyor. Başkan İmamoğlu, "Buluşmamız çok güzel olacak" diyerek, iki şehirde gerçekleştirilecek buluşmaların heyecanını paylaştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ