Örnek No:55*

T.C.

ADALAR İCRA DAİRESİ

2018/125 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/125 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Adalar İlçe, BURGAZ ADA Mahalle/Köy, 144 Ada, 15 Parsel, 2 nolu bağımsız bölüm Onaylı mimari projesine göre bağımsız bölüm antre, mutfak, banyo ve tuvalet, salon 2 oda bölümlüdür.

Adresi : İstanbul İli Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi Gönüllü Caddesi Yenice Sokak Adalar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 68 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı DOSYASINDA

Kıymeti: 843.200,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Şekerbank T.A.Ş lehine 1.Derece ipotek şerhi vardır.

Yönetim planı : 11/05/1984 - 2. Derece korunması gerekli taşınmaz

Eski eserdir: 10/09/1983 no:969 - 16/09/1984 no: 854

Sair hususlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.