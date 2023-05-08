Kulenin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu nedenle Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri kulenin ziyarete açılacağı 11 Mayıs'ta 21.00'de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek.

Kız Kulesi hakkında ayrıntılı bilgiye, restorasyon çalışmalarında gerçekleştirilen imalatlar ve elde edilen verilerle ilgili tüm raporlara "www.kizkulesi.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

KIZ KULESİNİN TARİHİ

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı'nda bulunan tarihi bir yapıdır. Tarihi kaynaklara göre, ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda, Atina İmparatorluğu'nun İstanbul Boğazı'ndaki stratejik konumunu korumak için inşa edilmiştir. Ancak, günümüze kalan en eski kalıntılar M.S. 12. yüzyıla tarihlenmektedir.

Daha sonraki yıllarda, Kız Kulesi birçok kez onarılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kule bir yangın sonrasında yeniden inşa edilmiştir ve bir süre hapishane olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda ise, Kız Kulesi bir karantina istasyonu olarak kullanılmıştır.

Bugün ise Kız Kulesi, İstanbul'un en ünlü turistik mekanlarından biridir ve bir restoran, kafe ve etkinlik mekanı olarak kullanılmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ