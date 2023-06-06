İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, 7 ülkede 8 kurumun işbirliğinde yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen SİNAFE projesi kapsamında“Sınırların Ötesinde Futbol” sloganıyla bir futbol maçı düzenledi. Türkiye Afrika Topluluğu Derneği ortaklığı ile gerçekleşen futbol maçında BİLGİ akademisyenleri, uluslararası katılımcılar, Efendi Lig futbolcuları ve göçmen sporcular yer aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, 7 ülkede 8 kurumun işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen SİNAFE (Avrupa’da Afrikalı Futbolcuların Sosyal İçerilmesi) projesi kapsamında “Sınırları Aşmak: Göç ve Spor” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansın ardından Türkiye Afrika Topluluğu Derneği ortaklığında “Sınırların Ötesinde Futbol” sloganıyla bir futbol maçı yapıldı. BİLGİ akademisyenleri, uluslararası katılımcılar, Efendi Lig futbolcuları ve göçmen sporculardan oluşan takımlar İBB Beyoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mavi takımda yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç, “Sınırları Aşmak: Göç ve Spor konferansı sona erdi, şimdi işin eğlenceli kısmındayız. Burada sporun gücüne şahitlik etmek üzere bulunuyoruz. Futbolun sınırları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve tüm farklılıkları nasıl aştığını izleyeceğiz” dedi.

Yeşil ve mavi takımın karşı karşıya geldiği maçı 5-2 skorla mavi takım kazandı.