T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/406 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/406 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-2-3 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU:

07.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı ve tadil planları kapsamında H:21,50 m (6 kat) irtifada bitişik nizam yapılanma koşullarında TK3” lejantlı “Ticaret+Konut Alanları”nda kalmaktadır.

1-2 NO'LU TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER:

Taşınmazda"YÖNETİM PLANI:19/1/1979", "EK:25/10/1979-YEV:8004"şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mah., 321 Ada, 83 Parsel, 1835/20000 Arsa Pay/Payda, Ana Taş. Yüzölçümü 480,00m², Ana Taş. Niteliği 2 Blok 4 Dükkan ve 20 Meskenli Kargir Apt., B Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağısız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taş. Borçluya Ait 15/320 Hissesi. Onaylı mimari proje göre dükkan alanı zemin katta 63,00 m2; bodrum katta 13,25 m2 olmak üzere toplamda yaklaşık 76,25 m2dir. Adresi : Türkali Mah. Ihlamur Cad. No:43-A Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 131.250,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mah., 321 Ada, 83 Parsel, 2050/20000 Arsa Pay/Payda, Ana Taş. Yüzölçümü 480,00m², Ana Taş. Niteliği 2 Blok 4 Dükkan ve 20 Meskenli Kargir Apt., B Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taş. Borçluya Ait 3/80 Hissesi. Onaylı mimari proje göre dükkan alanı zemin katta 85,00 m2; bodrum katta 62,35 m2 olmak üzere toplamda yaklaşık 147,35 m2dir. Adresi : Türkali Mah. Ihlamur Cad. No:43-B Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 120.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 11:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mah., 321 Ada, 83 Parsel, 1400/20000 Arsa Pay/Payda, Ana Taşı. Yüzölçümü 480,00m², Ana Taş. Niteliği 2 Blok 4 Dükkan ve 20 Meskenli Kargir Apt., A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taş. Borçluya Ait 3/80 Hissesi.Onaylı mimari proje göre dükkan alanı zemin katta 70,00 m2; bodrum katta 34,00 m2 olmak üzere toplamda yaklaşık 104,00 m2dir. Adresi : Türkali Mah. Ihlamur Cad. No:41-B Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 108.750,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz "YÖNETİM PLANI:19/1/1979", "EK:25/10/1979-YEV:8004", "M****T D***N BİZZAT GELMEYİNCE VEKALET NAME İLE İŞLEM YAPILMAYACAK. 20/6/1990 T.864 SAYI", "M****T Z*R BİZZAT MÜRACATI OLMADAN HİÇBİR İŞLEM YAPILMAMASINA DAİRE DİLEKÇESİ DOSYASINDADIR.24/3/1998/399 SAYI", "Diğer (Konusu: - TC:4**********8 M****T Z*R VİV İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR. - RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ) " şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 15:00

25/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.