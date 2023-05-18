T.C.

İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, ORTAKÖY Mahalle/Köy, 69 Ada, 12 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm. Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana taşınmazın cümle kapısının cepheli olduğu, Maslak Sokak ile Gültekin Arkası Sokağa cepheli köşe konumda eğimli arsa üzerinde yer aldığı kargir (yığma) sistemde inşa edildiği, 3 Bodrum kat, + zemin kat + 3 normal kattan müteşekkil toplam 7 katlı yaklaşık 50 yıllık yapı olduğu, satışa konu daire tapu kayıtlarında her ne kadar zemin katta kayıtlı görünse de yerinde yapılmış olan incelemelerde dairenin Maslak Sokak kotundan bakıldığında binanın 2. Normal kat konumunda olduğu ancak Gültekin Arkası Sokak kotundan bakıldığında ise zemin kat konumlu olduğu, keşif günü daire kapalı olduğundan dairenin iç özellikleriyle ilgili detay bilgileri satış dosyasına eki 2017/591 esas sayılı Ortaklığın Giderilmesi dosyasına sunulan 30/11/2019 tarihli rapordan edinildiğini, bu rapora göre daire giriş kapısı çelik olup, 2 oda, salon, mutfak, banyo-wc den oluşmakta salon ve 1 adet odanın zemini laminat parke kaplı olup, 1 adet odanın zemini ise seramik kaplı, duvarları su bazlı saten boyadır. Mutfakta zemin seramik, tezgah laminat olup dolarlar da laminat kapaklıdır. Tezgah ile üst dolaplar arasında ki duvar da mini karo seramiklerle kaplıdır. Banyo-Wc' de zemin ve duvarlar tavana kadar seramik kaplı olup, ayaklı lavabosu, klozet ve köşe kabinli çeyrek daire duş teknesi mevcuttur. Daire doğalgaz kombili kat kaloriferli olup, iç kapılar Amerikan Panel kapıdır. Pencereleri PVC doğramadan olan ve fiilen mesken olarak kullanıldığı anlaşılan dairenin kullanım alanı yaklaşık 80m2 kadardır denilmektedir.

Adresi : Ortaköy Mahallesi, Maslak Sokak No:3 Uğur Apartmanı Zemin Kat D:6 Beşiktaş / İstanbul Beşiktaş / İSTANBUL

Yüzölçümü : 80 m2

Arsa Payı : 9/108

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 980.000,00 TL

KDV Oranı: %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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