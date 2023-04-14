Hafta başından bu yana aralıksız bir şekilde yağan yağmurların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?

İstanbul'da Pazartesi sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız bir şekilde Çarşamba gece yarısına kadar devam eden yağışların ardından barajların doluluk oranları merak edilmeye başlandı. İSKİ tarafından barajların bugünkü güncel doluluk verisi açıklandı. 13 Nisan Perşembe günü itibariyle barajlardaki doluluk oranı % 44,38 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL BARAJLARI 14 NİSAN DOLULUK ORANLARI

Alibey barajı 19,7 Büyükçekmece barajı 32,12 Darlık barajı 59,14 Elmalı barajı 46,72 Istrancalar barajı 53,6 Kazandere barajı 13,92 Ömerli barajı 70,63 Pabuçdere barajı 10,76 Sazlıdere barajı 32,83 Terkos barajı 37,27 olarak ölçüldü.