Kuraklık ve küresel ısınmanın etkileri, Dünya çapında yaşanan iklim krizi ve mevsim değişiklikleri sebebiyle bu kış Türkiye’de beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Fakat son günlerdeki yağışlar ile birlikte baraj doluluk oranı tekrar yüzde 40’ın üzerine çıktı. Resmi verilere göre, 6 Nisan Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40,82 oldu. İstanbul’a su sağlayan barajlardan sadece Ömerli Barajı ve Darlık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Ömerli Barajı yüzde 63,4 doluluk oranına sahipken, Darlık Barajı’nda bu oran 54,29 olarak belirlendi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ