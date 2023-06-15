T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2021/48 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/48 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 832 Ada 41 Parselde Kayıtlı, 981,66 M2 Yüzölçümlü Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 324/7200 Arsa Paylı, 3. Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.



İMAR DURUMU : Bakırköy Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü imar durumu ve planlama Şefliğince tanzim ve tasdik edilmiş olan 14.10.2022 tarih, 59089 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 08.03.2004- 18.11.2012/22.03.2021 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy; Merkez Uygulama İmar Planı Tadilatına göre; Ayrık nizam, TAKS:0.25, Hmax: 18.50metre 5 kat) irtifalı "Konut Alanı"nda küçük bir kısmı "Park Alanı"nında ve "Yol Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.



Adresi : Kartaltepe Mahallesi, Tez Sokak No: 5/2 D:19 Bakırköy / İSTANBUL

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı : 09/09/2005 Bu Gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 09/10/2006 (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:45

----------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:45

----------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:45



08/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.