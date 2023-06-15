T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2021/48 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

 

Resmi Gazete'de Bugün! 15 Haziran 2023 Resmi Gazete Resmi Gazete'de Bugün! 15 Haziran 2023 Resmi Gazete

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/48 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 832 Ada 41 Parselde Kayıtlı, 981,66 M2 Yüzölçümlü Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 324/7200 Arsa Paylı, 3. Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

İMAR DURUMU : Bakırköy Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü imar durumu ve planlama Şefliğince tanzim ve tasdik edilmiş olan 14.10.2022 tarih, 59089 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 08.03.2004- 18.11.2012/22.03.2021 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy; Merkez Uygulama İmar Planı Tadilatına göre; Ayrık nizam, TAKS:0.25, Hmax: 18.50metre 5 kat) irtifalı "Konut Alanı"nda küçük bir kısmı "Park Alanı"nında ve "Yol Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Adresi : Kartaltepe Mahallesi, Tez Sokak No: 5/2 D:19 Bakırköy / İSTANBUL
Kıymeti : 4.750.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı : 09/09/2005 Bu Gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 09/10/2006 (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma   Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:45
----------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:45
---------------------------------------------- 
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:45


08/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Detaylar için tıklayınız...

Kaynak: İLANGOVTR