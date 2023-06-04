T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2022/819 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/819 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ;

TAPU KAYDI: İstanbul ili, bağcılar ilçesi, yenigün mahallesi 1179 ada, 2 parsel numaralı 319,95 m2, 72/2400 arsa pay/paydalı, arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 5. Katta bulunan 24 numaralı bağımsız bölümün tamamı satışa konudur.

İMAR DURUMU: Kıymet takdiri konusu taşınmazın halihazır durumunun tespiti ve kıymetinin takdiri için mahallinde ve dosyasında yaptığım inceleme sonucu hazırlanan 30.11.2022 tarihli kök raporumda Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı ekinde söz konusu bağımsız bölümün yer aldığı binaya ait 2981 Sayılı Kanunun 18. Maddesi’ne göre düzenlenmiş 29/04/1985 tarih ve 41 sayfa nolu Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğu belirtilmiş ve raporda bu durum ifade edilmiştir. Fakat kök raporumun ardından ilgili belediyece dosyaya sunulmuş yazıda taşınmazın 26.07.1978 tarihli projeli yapı ruhsatının bulunduğu, 2981 Sayılı yasa kapsamında iskanlı olduğu ve herhangi bir revize işlemi yapılmadığı belirtilmiştir.

Adresi : Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi No: 213 D:24 Bağcılar / İSTANBUL

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim planı : 19/12/1978

2221722 sistem numaralı Kömürlük, 20 nolu kömürlük. (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim planı : 19/12/1978

2221722 sistem numaralı Kömürlük, 20 nolu kömürlük. (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:15

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.