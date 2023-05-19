İstanbul Avrupa Yakası, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra kahvaltı kültürüyle de ünlü bir bölgedir. Bu bölgede yer alan ucuz ve kaliteli kahvaltı mekanları, misafirlerine uygun fiyatlarla zengin bir kahvaltı deneyimi sunmaktadır. Geleneksel Türk kahvaltısının yanı sıra farklı ülkelerin kahvaltı kültürlerini deneyimlemek isteyenler için de çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Taptaze simitler, çeşitli peynirler, zeytinler, reçeller ve daha birçok lezzetli seçenek, bu mekanlarda sizi bekliyor olacak. Hem lezzetli bir kahvaltı yapmak hem de bütçenizi korumak istiyorsanız, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bu kahvaltı mekanları sizin için ideal bir seçenek olacaktır. Unutulmaz bir kahvaltı deneyimi için bu mekanlardan birini tercih ederek güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Beyoğlu Bölgesi

Van Kahvaltı Evi

Zengin bir kahvaltı menüsü sunan, özellikle Van kahvaltısı sevenler için ideal bir mekan.

Privato Cafe

Uygun fiyatlı ve lezzetli kahvaltı seçenekleri sunan bir kafe. Kahvaltı tabağı ve menemen önerilir.

Aşşk Kahve

Şık ve modern bir mekanda kahvaltı yapabileceğiniz bir adres. Geniş kahvaltı menüsü ve lezzetli seçenekler sunar.

Ops Cafe

Ferah bir ortamda kahvaltı keyfi yapabileceğiniz bir mekan. Kahvaltı tabağı ve kahve çeşitleri öne çıkar.

Mandabatmaz

Eşsiz lezzette kahve ve kahvaltı seçenekleri sunan bir kafe. Özellikle kahve severler için idealdir.

Morini Cafe: Şık ve modern bir mekanda kahvaltı keyfi yapabilirsiniz. Zengin kahvaltı seçenekleri ve lezzetli sandviçler sunar.

Beşiktaş Bölgesi

Çakmak Kahvaltı Salonu

Geleneksel Türk kahvaltısıyla ünlü bir mekan. Uygun fiyatları ve zengin çeşitleriyle dikkat çeker.

Namlı Gurme

Taze ve kaliteli ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı menüsü sunan bir mekan.

Kahve Dünyası

Kahve çeşitlerinin yanı sıra kahvaltı seçenekleri de bulunan bir kafe. Lezzetli sandviçler ve tatlılar önerilir.

Mangerie Beşiktaş

Şık ve modern bir mekanda kahvaltı yapabilirsiniz. Lezzetli seçenekler ve güzel sunumlar sunar.

5.Kat Cafe & Restaurant

Panoramik boğaz manzarasıyla dikkat çeken bir mekan. Hem kahvaltı hem de brunch seçenekleri bulunur.

Sarıyer Bölgesi

Mado Çengelköy

Kahvaltıda tatlı seçenekleri arayanlar için ideal bir mekan. Mado'nun özel lezzetlerini deneyebilirsiniz.

Rumeli Feneri Balıkçısı

Deniz ürünleri ve kahvaltı seçenekleri sunan bir balıkçı restoranı. Deniz manzarasıyla keyifli bir deneyim sunar.

Cafe Kale

Sıcak bir atmosferde kahvaltı yapabileceğiniz bir mekan. Lezzetli kahvaltı seçenekleri ve güler yüzlü hizmet sunar.

Fatih Bölgesi

Çakmak Kahvaltı Salonu

Geleneksel Türk kahvaltısıyla ünlü bir mekan. Uygun fiyatları ve zengin çeşitleriyle dikkat çeker.

Fes Cafe

Şık bir atmosferde kahvaltı keyfi yapabileceğiniz bir mekan. Zengin kahvaltı seçenekleri sunar.

Rumeli Cafe & Restaurant

Hem kahvaltı hem de yemek seçenekleri sunan bir mekan. Geniş bir kahvaltı menüsüne sahiptir.

Forno İstanbul

Lezzetli hamur işleri ve kahvaltı seçenekleri sunan bir mekan. Özellikle simit ve börekleri tavsiye edilir.

Namli Gurme

Kaliteli ve taze ürünlerle hazırlanan bir kahvaltı deneyimi sunan bir mekan.

Antiochia Concept

Türk ve Ortadoğu mutfaklarından esintiler taşıyan bir mekan. Zengin kahvaltı seçenekleri sunar.

Sütçüoğlu Mozaik Bahçe

Kahvaltıda özel peynir çeşitleri ve süt ürünleri sunan bir mekan. Bahçe alanında keyifli bir deneyim sunar.

Sur Ocakbaşı

Hem kahvaltı hem de et yemekleri sunan bir mekan. Lezzetli kebaplar ve mezelere sahiptir.

Bu mekanlar, İstanbul Avrupa Yakası'nda farklı bölgelerde bulunan çeşitli kahvaltı mekanlarıdır. Her biri farklı lezzetler ve atmosfer sunar, bu nedenle tercihlerinize göre birini seçebilirsiniz. Yine de gitmeden önce çalışma saatlerini ve rezervasyon gerekip gerekmediğini kontrol etmek önemlidir.

Yenigün Haber Merkezi