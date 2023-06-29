Kurban Bayramı ve yazın gelmesiyle birlikte güzel havada piknik yapmak isteyenler İstanbul'da Anadolu Yakasında mangal yerlerini araştırmaya başladı. Peki ama İstanbul Avrupa yakasında piknik ve mangal yakma yerleri nereler ve nasıl gidilir. İşte detaylar...

Belgrad Ormanı

İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, piknik yapmak için ideal bir yerdir. Geniş yeşil alanları, göletleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğa severlerin ilgisini çekmektedir.

Emirgan Parkı

Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Parkı, tarihi ağaçları ve muhteşem Boğaz manzarasıyla ünlüdür. Parkta piknik yapabilir, yürüyüşler yapabilir ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Büyükçekmece Sahili

Büyükçekmece ilçesinde bulunan sahil şeridi, piknik yapmak için güzel bir seçenektir. Sahilde bulunan park ve piknik alanlarında vakit geçirebilir, denize girebilir veya sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz.

Florya Atatürk Ormanı

Florya'da bulunan bu orman alanı, piknik yapmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir seçenektir. Ormanda yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir ve mangal keyfi yapabilirsiniz.