Seçim stresinin kısmen atıldığı ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte içinizde daha da yükselen doğaya dönme hissiyle yola çıkıyor, bugün İstanbul'un en çok tercih edilen piknik alanlarını tek tek sıralayalım diyoruz.

İstanbul Avrupa Yakası piknik alanlarında şehir sakinleri, yoğun çalışma temposu içerisinde nefes alacak ve dinlenecek alanlara ihtiyaç duyuyor. Doğal güzellikleriyle de kendine hayran bırakan İstanbul’da Avrupa Yakası’nda piknik yapılacak birçok güzel alan mevcut. Siz de İstanbul'da yaşıyor ve sevdiklerinize bir araya gelebileceğiniz, piknik mekanları arıyorsanız bu listedeki adresleri şimdiden kaydedip ihtiyaç anında hemen değerlendirin deriz. Avrupa Yakası'nın, yeşiliyle, doğasıyla, huzuruyla, kuş cıvıltılarıyla sizi bekleyen piknik alanları karşınızda! Hadi, buyurun bakalım Avrupa Yakası’nın piknik alanlarına...

Belgrad Ormanı

İstanbul'da piknik denilince akla ilk gelen alanlardan Belgrad Ormanı gelir. Buraya sabahın erken saatlerinde gitmeyi seçebilir ve ağaçların içinde yapacağınız nefis bir yürüyüşün ardından güzel bir alan bulup yayılabilirsiniz. Piknik sepetinizi öncesinden en sevdiğiniz piknik atıştırmalıklarıyla doldurmayı, yanınıza güzel vakit geçirmenize destek olacak kitabınızı, derginizi, meyvelerinizi almayı da ihmal etmeyiniz. İçinde Kömürcü Bent, Ayvat Bendi, Büyük Bent, Valide Bendi, Kirazlı Bent ve Sultan Mahmut Bendi olmak üzere 6 adet bent bulunan Belgrad Ormanı'na ulaşmak için Zincirlikuyu'dan Levent yönünde ilerleyip Büyükdere Caddesi'ni takip etmeniz, Maslak üzerinden Sarıyer güzergahında ilerleyip Bahçeköy Kilyos tabelasını takip etmeniz yeterli olacaktır. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler 42T Bahçeköy-Taksim, 153 Bahçeköy-Sarıyer ya da 42 HM Bahçeköy-Hacı Osman otobüslerini tercih edebilir, sadece cumartesi ve pazar günleri hizmet veren D2 Beşiktaş-Belgrad Ormanı otobüsünü de seçebilir.

Belgrad Ormanı 2023 giriş ücretleri

Yaya giriş ücreti: 6,5 TL

Bisiklet ile giriş ücreti: 19 TL

Otomobil ile giriş ücreti: 25 TL

ATV ve Motosiklet ile giriş ücreti: 18 TL

Minibüs ile giriş ücreti: 65 TL

Midibüs ile giriş ücreti: 115 TL

Otobüs ile giriş ücreti: 225 TL

Güncel giriş ücretlerini öğrenmek için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Korunan Alanlar Ücret Tarifesi listesini kontrol etmeyi unutmayın.

Kirazlıbent Tabiat Parkı

Belgrad Ormanı içerisinde bulunan mesire alanlarından birisi de Kirazlıbent Tabiat Parkı. Kamp alanları, yürüyüş alanları ve piknik alanları olarak ayrı bölümlere ayrılmış olan park içerisindeki piknik masalarında ailece keyifli bir piknik yapabilirsiniz. Ancak Kirazlıbent Tabiat Parkı’nda mangal yakılmasına izin verilmiyor. Mangal yakmak için orman içerisindeki diğer mesire alanlarına yönelmelisiniz.

Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

Belgrad Ormanı içerisindeki bir başka mesire alanlarından biri olan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı geniş aralıklı piknik masaları, yürüyüş alanları ve çocuk oyun alanları ile ailecek keyifli vakit geçirebileceğiniz mekanlardan biri. Alan içerisinde mangal yakılması serbest ancak mangal kiralamak için herhangi bir işletme bulunmadığından hazırlıklı gelmeniz gerekiyor.

Emirgan Korusu

İstanbul'da lale denilince akla Emirgan Korosu gelir. Müthiş doğası, yeşili ve renga renk laleriyle meşhur, eşsiz boğaz manzarası ve köşkleri ile İstanbul’un en gözde mekanlarından biri Emirgan Korusu. Özellikle Nisan ayında düzenlenen Lale Festivali’nde yurt içinden ve yurt dışından birçok misafir ağırlayan koru içerisinde yapabileceğiniz farklı aktiviteler var. Yürüyüş parkurlarında spor yapabilir, farklı bitki türlerinden oluşmuş çiçek bahçelerini gezebilir ve gölet içerisindeki balıkları ve kaplumbağaları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda koru içerisindeki 3 adet köşk de restoran ve kafe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim. Ancak siz ailenizle piknik yapmak niyetindeyseniz piknik alanını tercih edebilirsiniz. Piknik alanında ahşap masalar mevcut ama mangal yakmak serbest değil. Yine de yanınızda getirdiğiniz yiyecek ve içeceklerinizi masaya dizip ailenizle birlikte ağaçların altında keyifle vakit geçirebilirsiniz.

Göktürk Göleti Mesire Yeri

Eyüp ilçesinde yer alan Göktürk Göleti Tabiat Parkı, temiz havası ve muhteşem doğası ile ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir piknik alanı. Yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer aldığı mesire alanında belediyeye ait restoran ve kafeler de mevcut. Alan içerisinde mangal yakmak serbest ancak yalnızca mangal için ayrılmış şöminelerde mangal yakmanıza izin verildiğini unutmayın. Aynı zamanda mescit, tuvalet, çeşmeler, piknik masaları ve mangallık yerler de bulunuyor.

Çiftlikköy Tabiat ve Mesire Alanı

Çatalca’da yeşil doğası ve birçok piknik alanıyla genellikle haft sonları İstanbullurın kaçıp nefes aldıkları yerlerin başında geliyor. Çatalca'da piknik yapabileceğiniz en keyifli alanlardan bir tanesi de Çiftlikköy Tabiat ve Mesire Alanı. Geniş masa aralıkları ile ferah bir piknik yapabileceğiniz bu alanda masa ve mangal kiralayabilir veya ortak alanda yanan büyük mangalı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu alana gelirken ihtiyacınız olabilecek her şeyi yanınızda getirmeniz gerekebilir çünkü mesire alanı içerisindeki büfelerin imkanları çok geniş değil.

Şıramandere Piknik Alanı

Çatalca’nın bir başka piknik alanlarından İnceğiz Köyü’nde yer alan Şırmandere Piknik Alanı büyük bir alan üzerine kurulu bir piknik alanı. Büyük piknik masaları, çocuklar için oyun alanları, voleybol sahaları ve at binme imkanlarını içinde barındıran piknik alanında mangal yakmak serbest. Eğer yanınızda mangalınız yoksa içeride bulunan büfeden belirli bir ücret karşılığında mangal kiralamanız mümkün. Piknik için burayı tercih edecekseniz yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirmelisiniz çünkü büfenin içerisinden yalnızca ekmek, içecek ve kömür gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Çilingoz Tabiat Parkı

İstanbul’un en güzel mesire alanlarından biri olan Çilingoz Tabiat Parkı'ında deniz, orman ve göl manzarasını bir arada bulabilirsiniz. Park yaklaşık 18 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bu kadar büyük bir alan içerisinde elbette sadece piknik yerleri yok. Trekking ve yürüyüş parkurları, denize girebileceğiniz bir plaj, olta balıkçılığı alanları, kamp ve konaklama yerleri, kır lokantası ve büfeler gibi imkanlara sahip olan parkta birçok aktivite ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Park içerisinde yalnızca belirli alanlarda mangal yakılmasına izin verildiğini aklınızdan çıkarmayın.

Marmaracık Milli Parkı

İstanbul’un saklı bahçelerinden biri olarak bilinen Marmaracık Milli Parkı yalnızca piknikçilerin değil hafta sonu sessiz sakin kafa dinlemek isteyenlerin de sıkça tercih ettiği alanlardan biri. Park sınırları içerisinde denize girme ve kamp yapma imkanı da mevcut. Park içerisinde piknik masalarında dilediğiniz gibi piknik yapabilirsiniz ancak bu alan içerisinde mangal yakmak yasak. Ek olarak içeride bulunan kır lokantasından da yararlanabilirsiniz.

Bentler Tabiat Parkı

Osmanlı döneminden kalma bentlerden ismini alan Bentler Tabiat Parkı, Avrupa Yakası’nın en gözde ormanlık alanı olan Belgrad Ormanları içerisinde yer alıyor. Tabiat parkı içerisinde bulunan piknik masalarında sevdiklerinizle birlikte keyifli bir piknik yapabilirsiniz ancak mangal yakmak isterseniz park içerisinde yalnızca piknik alanı olarak belirlenmiş yerlerde mangal yakılmasına izin verildiğini unutmayın. Özellikle sonbahar aylarında büyüleyici tonlara ev sahipliği yapan Bentler Tabiat Parkı keyifli bir hafta sonu için ideal adreslerden biri.

Sultangazi Kent Ormanı

Ziyaretçilerine çeşitli aktivite imkanları sunan Sultangazi Kent Ormanları, şehirden uzaklaşmak isteyenler için en uygun kaçış rotalarından biri. Piknik masaları, futbol sahası, at çiftliği, kafeterya, çocuk oyun alanları ve market gibi imkanlara sahip olan alanda mangal ve semaver yakılmasına izin verilmiyor. Ancak hazır olarak getirdiğiniz yiyecekleri piknik masalarına serip kuracağınız sofrada keyifle piknik yapmanız için hiçbir engel yok.

İmrahor Mesire Yeri

Arnavutköy’de yer alan ve içerisinde bir göl bulunan İmrahor Mesire Yeri piknik için sıkça tercih edilen yerlerden birisi. Nikah ve davet salonları gibi sosyal tesislere de sahip olan alan içerisinde çok sayıda piknik masası mevcut. Go Kart imkanına da sahip olan mekan içerisinde mangal ve semaver yakmak serbest ancak mangal kiralama imkanı yok. Aynı zamanda mesire alanında göle girmeye ve balık tutmaya da izin verilmiyor ancak manzaranın tadını çıkartmak serbest.

Şamlar Tabiat Parkı

50 bin dönümlük kocaman bir arazi üzerine kurulmuş olan Şamlar Tabiat Parkı’nın 6 adet giriş kapısı bulunuyor. Ziyaretçiler için tüm ihtiyaçların düşünüldüğü alanda mescit, tuvalet – lavabo, çocuk oyun parkı ve ahşap piknik masaları yer alıyor. Aynı zamanda ziyaretçilere kolaylık sağlaması açısından parkın içerisi yön tabelaları ile donatılmış. Tabiat parkı içerisinde herhangi bir restoran bulunmuyor ancak mangal yakmak belirlenen bölgelerde serbest.

Neşet Suyu Tabiat Parkı

Bir başka Belgrad Ormanı içerisinde yer alan ve piknik için sıklıkla tercih edilen alanlardan birisi de Neşet Suyu Tabiat Parkı. Bisiklet ve yürüyüş parkurlarına sahip olan alanda piknik yapmak isteyenler için özel alanlar ayrılmış ve mangal yalnızca bu alanlar içerisinde yakılabiliyor. Piknik yaparken aynı zamanda temiz hava almak ve keyifli doğa yürüyüşleri yapmak için Neşet Suyu Tabiat Parkı’nı ziyaret edebilirsiniz.

Mangal yakmak yasak!

Bu piknik alanlarında sakın mangal yakmaya kalkmayın. Çünkü orman yangınlarının önüne geçmek adına bazı alanlarda ateş yakmak yasak. Umarız hazırladığımız bu listedeki mekanları ziyaret ettiğinizde şehrin karmaşasından uzaklaşarak sevdikleriniz ile birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.