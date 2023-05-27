T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2020/178 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 22549 Parsel, 2. NORMAL KAT 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hilal Sokak, No: 86, D: 10 Avcılar İstanbul adresinde yer almaktadır.

Taşınmazın konumlu olduğu bina 2 bodrum, zemin, 3 normal kat + çatı katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Binada toplam 15 adet bağımsız bölüm vardır.Bina dış cephesi mantolama üzerine dış cephe boyası ile kaplıdır. Bina girişi zeminleri mermer kaplı, duvarları plastik boyalıdır. Bina dış kapısı demir doğramadır. Projesine göre ve mevcut durumda bina girişi zemin kat seviyesindedir. Taşınmaz bina girişine göre 2. katta sol tarafta yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre normal katı salon, 2 oda, kiler, balkon antre, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz net 88 m2 (süpürülebilir alan) 100 m2 brüt (duvar kalınlığı dahil, ortak alan hariç) alanlıdır.İç Mekan özelliği olarak salon ve oda zeminleri parke, banyo, mutfak antre ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplıdır. Duvarlar ıslak hacimlerde seramik kaplı, diğer bölümlerde plastik boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar, mermer tezgah vardır. Banyo da duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet vardır. İç kapılar panel kapı, dış kapı çelik kapıdır. Pencereler PVC malzemeden imal edilmiştir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Mustafa Kemalpaşa Mah. Hilal Sok. No:86/10 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 393,05 m2

Arsa Payı : 30/470

İmar Durumu: Avcılar Belediye Başkanlığının 04.02.2022 tarihli imar durum yazısında, taşınmazın konumlu olduğu parselin 26.02.2013 tarihli Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 2. Etap Uygulama imar Planı kapsamında İkiz Nizam 4 kat yapılaşma koşullarında KONUT alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır, yönetim planı, ipotek ve haciz mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 14:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 14:29

19/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.