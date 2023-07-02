Avcılar halkı araçlarındaki radyo veya müzik araçlarının son ses açanlardan şikayetci ve görevlileri bu tür davranışları yapanları cezalandırmaya ve denetlemeye çağırıyor.

Özelikle Öğretmenler caddesinde bu şikayetler yoğunlaşıyor. Bu durumu sosyal medyada dillendiren bir vatandaş “Şu öğretmenler caddesinden müziği son ses açarak geçen araçlar... Bunu nasıl bir mantıkla yapıyorlarsa yapmasınlar. İyi görünmüyor kimse hakkınızda iyi düşünmüyor hatta o sesi çıkaranların hepsine herkes küfrediyor. Bilin istedim

Yakında küfürden öteye geçeceğiz gece 3’te dahi son ses müzik, tam gaz araba ve motosikletler var. İnsan olan böyle saygısız ahlaksız olamaz bu nasıl bir terbiyesizlik yaşlısı var bebeği var hastası var yetkililerden hız kesici tümsek istedik, onlarda kışın kar temizliği yapamadıkları için yapamıyorlarmış polisi arıyoruz siren sesi duyunca bu tipler yok oluyorlar plaka veremediğimiz için ceza yazılmıyor plakaları ya söküp yada kapatıp gazlıyorlar son çare evi satmak yada buradan gitmek Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın ne diyeyim...” diye serzenişte bulunuyor..

İstanbul'da gürültü, kaynaklarının çeşitliğine göre değişiklik gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haberglobal.com'tr ile paylaştığı bilgilere göre, gürültü kirliliğinde işyerleri ve sanayinin yoğun olduğu ilçeler Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Küçükçekmece.

Bakanlığı tarafından yayınlanan ve yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime de Ümraniye yer alırken, eğlenceden kaynaklı gürültü kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler arasında ise Beşiktaş, Kadıköy, Beylikdüzü Eyüpsultan, ve Avcılar sıralanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği neden olan işyerleri ve atölyelere 2022 yılı itibarıyla 21 bin 903 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 65 bin 750 TL ceza kesiliyor.