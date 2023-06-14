T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/3284 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3284 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, 654 Ada, 4 Parsel, 77 Nolu Bağımsız Bölüm Keşif günü dava konusu taşınmaz içerisinde yapılan incelemelerde; öncelikle malzeme ve işçilik kalitesinin çevresindeki konutlar standardında orta üst seviyede olduğu, alt seviyede olmadığı, mutfakta ankastre setin bulunduğu, mutfak dolaplarının kullanılır vaziyette olduğu, mutfakta Fransız balkon ve yüksek pencerelerin var olduğu, bu kısımdan kısmen de olsa fırına doğru su almış ufak bir kısmın bulunduğu, evyenin geniş ve modern yapıda bulunduğu, ıslak hacimlerde seramik kullanıldığı, harici zeminlerde lamine parke kullanıldığı, dairenin iç kapısının çelik kapı olduğu, banyo bölümünde krom kalorifer peteği, ahşap mobilyalar ve diğer musluk ve bataryaların çalışır vaziyette olduğu, yine banyoda duşakabin olduğu , iç kısımda yer alan kapı ve doğramaların ahşap görünümlü olduğu, pencerelerin çift camlı PVC olduğu, duvarların saten boyalı ve temiz vaziyette olduğu, balkonun sürgülü katlanır camla kapatılmış vaziyette olduğu, balkonlarla beraber açık terasın korkuluklarında alüminyum doğrama kullanılmış olduğu gözlemlenmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu binada/sitede çok sayıda farklı tipte daire ve bunlara ait cephe özellikleri de olmakla birlikte dava konusu 77 numaralı bağımsız bölümün sitenin Avrupa Otoyoluna yakın cephesinde, B3 bloğunun en üst katında yer almaktadır. Bu özelliği ile Küçükçekmece Gölü manzarasına büyük ölçüde sahiptir. Öte yandan dava konusu daire yüksekliği nedeni ile site ve şehir manzarasına da sahip olup önü kapanmayacak şekilde konumlanmıştır.

Adresi : İstanbul İli Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah Abdi İpekçi Cad Ağaoğlu My Town B3 Blok No:4/6Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 134/66072

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1,5 H: Serbest Yapılaşma şartlarında konut alanında

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1-TL bedelle 99 yıllığına TEDAŞ kia şerhi vardır, ,diğer kayıtlar kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 10:02

06/06/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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