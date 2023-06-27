Her yıl olduğu gibi, 2023 yılında da Türkiye’de Kurban Bayramı’nı kutlayacağız. Bu özel gün, Türk toplumunda büyük bir öneme sahiptir ve birçok kişi bayramı aileleriyle birlikte geçirmek için memleketlerine gider. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, bayram namazı genellikle camilerde topluca kılınır. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar:

İstanbul’da Kurban Bayramı Namazı Saati Kaçta?

İstanbul’da Kurban Bayramı namazı genellikle camilerde topluca kılınır. Bu yıl, Kurban Bayramı namazı saat 06:10’da kılınacak. Namazın ardından, insanlar genellikle aileleriyle birlikte kahvaltı yapar ve bayramın tadını çıkarırlar.

Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saati Kaçta?

Ankara’da Kurban Bayramı namazı genellikle camilerde topluca kılınır. Bu yıl, Kurban Bayramı namazı saat 05:57’de kılınacak.

İzmir’de Kurban Bayramı Namazı Saati Kaçta?

İzmir’de Kurban Bayramı namazı genellikle camilerde topluca kılınır. Bu yıl, Kurban Bayramı namazı saat 06:24’da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazından sonra ve güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi yapılan hatırlatmalardan sonra müezzin, namaz kılmak için camiye gelenlere nasıl niyet edecekleri konusunda rehberlik eder.

Niyet edilirken kılınacak bayram namazının ismi zikredilir.

Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" veya "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" gibi.

Bundan sonra imamla birlikte hareket eder:

1. Rekât

- Bayram namazına niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- İmam ve cemaat "Sübhaneke duasını" önce sessizce, sonra sırayla okurlar;

- Tıpkı iftitah tekbirinde olduğu gibi eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

- Ardından ikinci tekbir alınır ve eller tekrar iki yana açılır,

- Ardından üçüncü tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam gizlice "Euzü besmele", açıktan "Fatiha suresi" ve "Zammı sure veya bir sure yerine geçebilecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

- Rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta başlanır.

2. Rekât

- İmam gizlice "Besmele" çeker ve açıktan "Fatiha Suresi" ile "Zammı sure veya bir sure yerine geçebilecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

- Ardından tıpkı iftitah tekbirinde olduğu gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar 1. tekbir alınır ve eller yanlara sallanır,

- Ardından ikinci tekbir alınır ve eller tekrar iki yana açılır,

- Ardından üçüncü tekbir alınır ve eller tekrar iki yana açılır,

- Son olarak dördüncü tekbir alınır, ancak bu kez eller kulak hizasına kaldırılmaz ve namaz tamamlanır.

- Rüku ve secdeden sonra oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa eğilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzin üç defa tekbir getirir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar.