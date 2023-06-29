Kurban Bayramı ve yazın gelmesiyle birlikte güzel havada piknik yapmak isteyenler İstanbul'da Anadolu Yakasında mangal yerlerini araştırmaya başladı. Peki ama İstanbul Anadolu yakasında piknik ve mangal yakma yerleri nereler ve nasıl gidilir. İşte detaylar...

Şehrizar Piknik Alanı

Çekmeköy ilçesinde yer alan Şehrizar Piknik Alanı, mangal yapmak için ideal bir yerdir. Geniş yeşil alanları, oturma ve barbekü alanlarıyla donatılmıştır. Ayrıca çocuk oyun alanları ve spor alanları da bulunmaktadır.

Aydos Ormanı

Sultanbeyli ve Kartal ilçeleri arasında yer alan Aydos Ormanı, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölgedir. Burada mangal yapabileceğiniz çeşitli piknik alanları mevcuttur. Ayrıca Aydos Tepesi'nde muhteşem bir İstanbul manzarası da sizi bekliyor olacak.

Pendik Sahil Parkı

Pendik ilçesinde bulunan bu sahil parkı, mangal yapmak için uygun bir seçenektir. Sahil kenarında yer alan piknik masaları ve barbekü alanlarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca park içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları da bulunmaktadır.

Çamlıca Ormanı

Üsküdar ilçesinde yer alan Çamlıca Ormanı, İstanbul'un en büyük ormanlık alanlarından biridir. Bu alanda doğa ile iç içe mangal yapabilir ve piknik yapabilirsiniz. Ayrıca ormanda yürüyüş parkurları da bulunmaktadır.

Riva Deresi

Beykoz ilçesinde bulunan Riva Deresi, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölgedir. Dere kenarında mangal yapabileceğiniz piknik alanları bulunmaktadır. Ayrıca burada doğa yürüyüşleri yapabilir ve şelaleleri keşfedebilirsiniz.

Maşukiye

Kocaeli'nin sınırları içerisinde yer alan Maşukiye, İstanbul'a yakın bir doğa kaçamağı yapmak isteyenler için harika bir seçenektir. Burada doğal güzelliklerin içinde mangal yapabilir, piknik yapabilir ve şelaleleri görebilirsiniz.