T.C. ADALAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın kaydı ve özellikleri : İstanbul İl, Adalar İlçesi, NİZAM (eski karanfil) Mahallesi G22-A-13-D-2-C pafta, üç katlı bahçeli kargir ev vasıflı 273,33 metrekare yüzölçümlü 107 ada, 6 parsel konumlu taşınmaz; ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzındadır, parsel topografik olarak dikdörtgen şeklinde olup çok eğimli durumda olduğu görülmüştür, 1 bodrum +zemin+1 normal kattan oluşmaktadır. 1.bodrum kat 56 m2 net, zemin kat 56 metrekare net, 1 normal kat 56 metrekare net alan olacak şekilde toplam 168 metre kare net, 193 metrekere brüt alanlıdır. Binada 3 adet hacim bulunmaktadır. Bodrum kat, zemin kat, 1.normal katlar, mutfak, salon, wc hol ve balkon hacimlerinden 1.katta ise 2 oda ve wc banyo, balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Zeminler; antre, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinde seramik, salon ve odalarda ahşap parke kaplamadır. Duvarlar; antre, mutfak, salon ve odalarda plastik boyalı, banyo ve tuvalette seramik kaplamadır. Banyolarda klozet ve küvet ekipmanları bulunmaktadır. Bağımsız bölüm ana giriş kapısı cam detaylı doğrama demir, iç bölümlere açılan kapılar panel ahşap, pencereler ahşap doğrama; mutfakta dolaplar ahşap ve tezgah seramik ve mermerdir. Taşınmaz toplamda 2 salon2 mutfak, 2 wc, 1 banyo wc, 2 oda, holler ve her katta 1'er toplam 3 balkon kullanım alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın bahçe kısmında 1 adet kamelya bölümü bulunmaktadır. 1.kat ve çatı katında deniz manzarası avantajı mevcuttur. Taşınmaz Nizam (eski karanfil) mahallesi, Nilüfer sokakta, nezih bir konumda olup, çevresi mesken ağırlıklı 2-4 katlı binalardan müteşekkildir. Sahile, ada merkezine yürüme mesafesinde ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır. Taşınmazın yakın çevresinde yoğun yapılaşma vardır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Marmara denizine yakınlığı, taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.

Yüzölçümü : 273,33 m2

İmar Durumu: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun (GEEAYK), 15 19.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tüm adaların korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı karan ile de "Sit Alanları Bütünü" (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.

İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 13000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı hakkında, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 30.11.2017 tarih ve E:2017/984, K:20I7/2628 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır. Bu nedenle kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan Sedefadası Vapur İskelesine ilişkin plan bilgisi verilememektedir.

Kıymeti : 8.200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Tapu Kaydındaki Şerhler:*Bu taşınmaz Ada/Adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı'nın 03/06/2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince ) Artırma Bilgileri

1.Artırma İcradan satılık Peugeot Partner Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:00

----------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 11:00

----------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 11:00

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan satış memurluğunun banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan satış memurluğuna elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan satış memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin satış memurluğuna müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında satış memurluğu hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu satış memurluğuna tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan satış memurluğuna müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin satış memurluğuna müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında satış memurluğu hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu satış memurluğuna tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan satış memurluğuna müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında satış memurluğu hesabına yatırılması veya teminat mektubunun satış memurluğuna tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde satış memurluğuna bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde satış memurluğuna hesabına ödemesi gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)01/06/2023

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.