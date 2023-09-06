İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/78 Esas

KARAR NO : 2023/143

HÜKÜM :

Davacının davasının KABULÜ ile;

Erzincanili,Refahiye ilçesi,Teknecik Mahallesi, Cilt:34 , Hane:10, BSN:68'de nüfusa kayıtlı Mehmet Zeki ve Atiye'den olma , 01/04/1990 Cizre doğumlu,20315819784 T.C. Kimlik numaralı davacı Benazir Güçlü Çimen'in " BENAZİR" olan isminin silinerek ismin "BİNEVŞ " olarak DÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, 11/05/2023 tarihinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/07/2023