İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/78 Esas
KARAR NO : 2023/143
HÜKÜM :
Davacının davasının KABULÜ ile;
Erzincanili,Refahiye ilçesi,Teknecik Mahallesi, Cilt:34 , Hane:10, BSN:68'de nüfusa kayıtlı Mehmet Zeki ve Atiye'den olma , 01/04/1990 Cizre doğumlu,20315819784 T.C. Kimlik numaralı davacı Benazir Güçlü Çimen'in " BENAZİR" olan isminin silinerek ismin "BİNEVŞ " olarak DÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, 11/05/2023 tarihinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/07/2023
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