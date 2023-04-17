İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği), sigortalı çalıştığı halde işsiz kalan kişilere devlet tarafından verilen bir maaştır. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden, brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanır.

İşsizlik maaşı almak isteyen biri, işten ayrıldıktan en geç 30 gün içinde başvuru yapabilir. 30 günlük süre sonunda yapılan başvurular gecikmiş sayılır. Kişinin işsizlik maaşı alabileceği gün sayısı belirlidir ve geç kalınan günler bu süreden düşülür.

2023 Yılı İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 3.972,82 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise, 7.945,63 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

İşsizlik maaşı alabilmek için işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR birimine başvuru yapılmalıdır. İŞKUR’a vekaletname ile başkasının yerine başvuru yapılması mümkün değildir.

İşsizlik maaşı başvurusu, E-Devlet üzerinden de yapılabilir. İnternet üzerinden yapılacak işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’a ait web sitesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) yapılmalıdır. Başvuru işlem ekranına E-Devlet üzerinden de ulaşılabilir. E-Devlet üzerinden başvuru yapabilmek için E-Devlet’te yer alan ‘Kurumlar’ kısmındaki İŞKUR bölümüne girmek yeterlidir.

İŞKUR web sitesinden başvuru yapmak isterseniz de, ‘İş Arayan’ olarak giriş yapın. ‘Bireysel Kullanıcı’ kısmından ‘İşsizlik Ödeneği Başvurusu’ sekmesine tıklayın. Bilgi formunu okuyun ve onay butonuna tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki alana istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ‘İlerle’ butonuna basın. Çıkarıldığınız iş yerinin ili ve ilçesini girin. Sonrasında ‘Kaydet’ butonuna tıklayın. Başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

İşsizlik maaşı alabilmek için, kişinin kendi isteği ve hatası dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması ve yine iş sözleşmesinin sona ermesinden 3 yıl içerisinde de en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. İşten ayrıldıktan sonra, en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalıdır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ