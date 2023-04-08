Cumartesi akşamları düzenli olarak düzenlenen gösterilerde, İsrailliler aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı tepkilerini dile getiriyorlar. Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Nes Ziona ve Rehovot gibi kentlerde düzenlenen gösterilere on binlerce İsrailli katılıyor. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları ve "demokrasi" sloganlarıyla koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıyorlar.

Protesto gösterileri düzenleyen "Şemsiye Hareketi" adlı grup, İsrail ordusunu desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, aynı zamanda diktatörlüğe karşı protestoları sürdüreceklerini vurguladı. Bu grup, son dönemde artan saldırılara karşı İsraillilere yönelik kınama ve ülkedeki mevcut güvenlik krizinin sorumlusunun Başbakan Binyamin Netanyahu ve öncülük ettiği koalisyon hükümeti olduğunu savunuyor.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan değişiklikleri içeriyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. Ancak İsrailliler, bu düzenlemenin iptaline yönelik talepleriyle gösterilere devam ediyor.

Kaynak(AA)